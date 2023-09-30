جمال عبد الناصر يكتب: المتفردة سميحة أيوب والوصول للعالمية

MENAFN - Youm7) لا أعتقد أن هناك فنانة مصرية أو عربية حققت ما أنجزته سميحة أيوب في المسرح، فهذه السيدة كان لها الكثير من التفرد والسبق في مسيرتها الفنية ، فهي أول سيدة بالوطن العربي تتولي إدارة فرقة تابعة للدولة وذلك عندما تولت إدارة فرقة المسرح الحديث عام 1973، كما تولت بعد ذلك إدارة فرقة " المسرح القومي " مرتين ، فكانت اول سيدة تتولى هذا المنصب أيضا وذلك خلال الفترة من عام " 1975 – 1982 ) ، ( 1984-1988 ).

سميحة أيوب كان لديها حلم الوصول للعالمية في المسرح وبالمسرح، ولذلك تجدها قدمت 5 مسرحيات مع مخرجين من جنسيات مختلفة ما بين روسى وإنجليزى وفرنسى، وفي حوار لي معها

باليوم السابع قالت عن تلك التجربة : قدمت

مسرحية «فيدرا» فى باريس لمدة 15 يوما فى أكبر مسارح باريس وقدموا لى ندوات وبعض النقاد كتبوا عنى، وكان فريق العمل من المسرحيين الفرنسيين وكتبوا عنى وقتها أننى التهمت المسرح بأدائي، وكتبوا عنى الكثير والكثير في الصحف الفرنسية، وحضر المسرحية الكاتب السياسي الكبير محمد عودة، وكان معه الأخضر الإبراهيمى السياسى العربى الجزائرى المعروف وأكد لى أنه كان فخورا، وقدمت أيضا مسرحية «أونكل فانيا» مع مخرج سوفيتى، وقدمت مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» بمخرج ألمانى وقدمت «أنطونيو وكليوباترا» مع المخرج الكبير فيرنر بوس وهو مخرج إنجليزى معروف وكل هذه التجارب كانت تجارب ممتعة.





سميحة أيوب تمتلك عدة مقومات كمديرة ناجحة ومتميزة فهي شخصية قيادية بطبعها تجيد الحسم كما تجيد القدرة علي التشجيع وتوظيف الحوافز ، وهي تتمتع بحب جميع العاملين بالفرقة ، وخلال فترة إدارتها للفرقة استطاعت أن تقدم عروضا متميزة لأجيال مختلفة من المبدعين ، ومن أهم تلك العروض التي حققت نجاحا : عودة الغائب ، طائر البحر ، دماء علي ملابس السهرة ، الأستاذ ، المهاجر ، كما نجحت في انتاج بعض العروض المشتركة مع كل من : فرنسا ومنها مسرحية " فيدرا " لجان راسين ، وإنجلترا مسرحية " أنطونيو وكليوباترا " لوليم شكسبير .



سميحة أيوب مدرسة خاصة فى عالم المسرح، وصاحبة أسلوب فريد فى فن الإلقاء المسرحى، ولذلك كرمها الرؤساء والزعماء بداية من جمال عبد الناصر ومرورا بالسادات ومنحها الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد لقب سيدة المسرح العربى، ونالت وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عام 1977 ، وجائزة العلوم والفنون من الرئيس عدلي منصور عام 2013 ، ونالت جائزة النيل عام 2015 ، ولذلك فوضع اسمها في مناهج التعليم فخر للفن المصري جانب مضيء يؤكد قيمة وقامة الفنانين المصريين ومدي تأثيرهم في الجماهير .



















