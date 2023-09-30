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نجوم غنوا لـ الخلخال و رنته.. آخرهم هيثم شاكر وبشرى

9/30/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) "الخلخال " هو نوع من أنواع الأساور التي كانت ترتديها المرأة المصرية في قدمها منذ العصور القديمة، فهو مصنوع من الذهب أو الفضة وكان يتم تقديمه للعروسة ضمن الشبكة على طريقة التراث الشعبي، وكان يتميز "الخلخال" بـ "رنة" شهيرة ، وقد غنى له العديد من المطربين، كان آخرهم النجم هيثم شاكر والنجمة بشرى.


فاطمة قدرى

"رنة خلخالي ياماه"، والتي تعتبر أشهر وأول الأغنيات التي تم تقديمها لـ "الخلخال"، وغناها الكثير من المطربات في الوسط الغنائى ولكن أول من غنتها هي الفنانة فاطمة قدرى.


فاطمة عيد

غنت الفنانة الكبيرة فاطمة عيد أغنية تغزلت فيها بالخلخال تحت عنوان "على رنة خلخالى"، وهى من كلمات عبد العزيز سلام وألحان فاروق سلامة، وقدمتها فاطمة عيد في الكثير من حفلاتها الغنائية.


قمر اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وسعد الصغير

اجتمع الثلاثي قمر اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وسعد الصغير في أغنية "رنة خلخالى" الشهيرة والتي قدموها بشكل مختلف ضمن أحداث فيلم "حصل خير" وشاركهم في بطولته النجم محمد رمضان.


فايا يونان

تغزلت المطربة السورية فايا يونان في الخلخال بعد أن قدمت أغنية بعنوان "خلخالها"، وحازت الأغنية على إعجاب جمهورها، والأغنية من كلمات وألحان وافي عباس، وتوزيع ريان الهبر.


بشرى

طرحت الفنانة بشرى أغنية بعنوان "رنة الخلخال" وهى ضمن أغنيات البوم "حتة تالتة"، والأغنية من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبرى.


هيثم شاكر

يعتبر الفنان هيثم شاكر آخر من غنى للخلخال، حيث طرح منذ شهر تقريبا أغنية بعنوان "رنة خلخال"، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن، توزيع وميكس وماستر الهامي دهيمة وأحمد حسام.


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