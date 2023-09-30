طريقة عمل التوست المقرمش بالقرفة والجبن الكريمى

(MENAFN
- Youm7) وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولكن لأن رتم الحياة سريع فقد يخرج الشخص من منزله فور نهوضه بدقائق للحاق بالعمل، مما يجعله غير قادر على أخذ وجبة إفطار حتى سريعة، ولكن هناك بعض الاقتراحات التي يمكن أن يلجأ لها الشخص لتناول وجبة إفطار لذيذة ولا تأخذ وقتا، ومنها
التوست المحمص السريع، الذى يحتوى على الجبن المغذى للشعور بالنشاط والخفة في نفس الوقت، ولمعرفة الطريقة السريعة، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "tasteofhome".
التقديم
طريقة عمل خبز التوست بالجبنة والقرفة:
المكونات:
2 شريحة من خبز التوست
1 ملعقة كبيرة من سكر حبيبات
1⁄2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة الناعمة
1⁄2 كوب جبن قريش
1⁄4 ملعقة صغيرة من الفانيليا
طريقة عمل خبز التوست بالجبنة والقرفة:
الخطوة الأولى:
إحضار خبز التوست
على حسب الرغبة سواء كان توست أبيض أو توست بنى، ويمكن اختيار خبز أخر بدل من العيش التوست يمكن العيش الفينو المقطع حلقات عريضة، ويتم تحميصه.
عيش التوست
الخطوة الثانية:
مزج الجبنة المنزلية القريش، في وعاء يتم خلط الجبن والفانيليا مع القرفة والسكر حتى يصير مزيج سلس وناعم.
مزج الجبنة
الخطوة الثالثة:
يتم خلط الجبن الناعم فوق شرائح التوست المحمص في طبقة متساوية حتى الحواف، ويتم رش خليط السكر والقرفة المتبقية على الوجه، مما يعطى قشرة رقيقة على الخبز التوست عند يتم تحميصه.
وضع المكونات على التوست
الخطوة الرابعة:
يتم تسخين المقلاة الهوائية إلى 400 درجة فهرنهايت، ثم يتم وضع خبز التوست في السلة، مع تسخينه حتى تبدأ الطبقة العلوية بعمل فقاقيع ويتحول إلى اللون البنى الفاتح لمدة تصل إلى 5 دقائق تقريباً.
ويتم تقديمها مع كوب من القهوة أو من الشاي على حسب الرغبة للاستمتاع بالطعم اللذيذ المنزلى الحلو.
القلاية الهوائية
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