طريقة عمل التوست المقرمش بالقرفة والجبن الكريمى

MENAFN - Youm7) وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولكن لأن رتم الحياة سريع فقد يخرج الشخص من منزله فور نهوضه بدقائق للحاق بالعمل، مما يجعله غير قادر على أخذ وجبة إفطار حتى سريعة، ولكن هناك بعض الاقتراحات التي يمكن أن يلجأ لها الشخص لتناول وجبة إفطار لذيذة ولا تأخذ وقتا، ومنهاالتوست المحمص السريع، الذى يحتوى على الجبن المغذى للشعور بالنشاط والخفة في نفس الوقت، ولمعرفة الطريقة السريعة، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "tasteofhome".







التقديم

طريقة عمل خبز التوست بالجبنة والقرفة:المكونات:

2 شريحة من خبز التوست

1 ملعقة كبيرة من سكر حبيبات

1⁄2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة الناعمة

1⁄2 كوب جبن قريش

1⁄4 ملعقة صغيرة من الفانيليا





طريقة عمل خبز التوست بالجبنة والقرفة:الخطوة الأولى:

إحضار خبز التوست

على حسب الرغبة سواء كان توست أبيض أو توست بنى، ويمكن اختيار خبز أخر بدل من العيش التوست يمكن العيش الفينو المقطع حلقات عريضة، ويتم تحميصه.



عيش التوست

الخطوة الثانية:

مزج الجبنة المنزلية القريش، في وعاء يتم خلط الجبن والفانيليا مع القرفة والسكر حتى يصير مزيج سلس وناعم.



مزج الجبنة

الخطوة الثالثة:

يتم خلط الجبن الناعم فوق شرائح التوست المحمص في طبقة متساوية حتى الحواف، ويتم رش خليط السكر والقرفة المتبقية على الوجه، مما يعطى قشرة رقيقة على الخبز التوست عند يتم تحميصه.



وضع المكونات على التوست

الخطوة الرابعة:

يتم تسخين المقلاة الهوائية إلى 400 درجة فهرنهايت، ثم يتم وضع خبز التوست في السلة، مع تسخينه حتى تبدأ الطبقة العلوية بعمل فقاقيع ويتحول إلى اللون البنى الفاتح لمدة تصل إلى 5 دقائق تقريباً.

ويتم تقديمها مع كوب من القهوة أو من الشاي على حسب الرغبة للاستمتاع بالطعم اللذيذ المنزلى الحلو.

القلاية الهوائية















