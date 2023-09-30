عودة المدارس.. إزاي تخلي إيقاظ الأطفال أسهل وتتجنبي خناقة كل يوم الصبح؟

(MENAFN
- Youm7) إيقاظ الأطفال صباحًا للذهاب إلى المدرسة قد يكون أمرًا صعبًا، ويواجه العديد من الأهل تحديات في إيقاظ أطفالهم وإقناعهم بالنهوض من الفراش، فقد يكون الأطفال متعبين بسبب قلة النوم أو رغبتهم في استمرار اللعب والاستمتاع بوقتهم الخاص، ويتعذر عليهم فهم أهمية الذهاب إلى المدرسة والتعلم.
ويقول الدكتور عبد العزيز آدم الاستشاري النفسي لـ"اليوم السابع":"إيقاظ الطفل مبكرًا في فترة الدراسة يعد من المشاكل التي تواجه كل الأسر لا سيما في الأيام الاولى للعودة إلى المدارس ، مقدما بعض النصائح الهامة التي يجب على الأسر أن تتبعها للتغلب على تلك المشكلة:
- تنظيم نوم الطفل تدريجيًا
الطفل بطبعه ينام في أيام الإجازات في مواعيد تختلف تمامًا عن أيام الدراسة، وهذا هو أحد الأسباب الهامة التي لا تجعله يستطيع التكيف بسلاسة مع ساعات النوم أثناء الدراسة، وهذا من الأمور الهامة جدًا التي يجب مراعاتها وعمل برنامج تدريجي قبل العودة للمدارس لنوم الطفل مبكرًا واستيقاظه في مواعيد قريبة من مواعيد أيام الدراسة.
- ايقاظ الطفل بهدوء
يجب تجنب الصوت العالي والعنف عند ايقاظ الطفل مهما كانت درجة استغراقه في النوم، مع مس جسده بهدوء لمساعدته على الاستيقاظ وهذا سيساعده على تحسين مزاجه اثناء الاستيقاظ
- لا تثقل على الطفل بمهام عديدة عند الاستيقاظ:
من الأمور الهامة أيضًا اعطاء الفرصة للطفل للاستيقاظ بهدوء قبل البدء في دخول الحمام وارتداء الملابس وتناول الفطور ويجب أن يتم ذلك تدريجيًا وبهدوء.
- الضوء الطبيعي يساعد على الاستيقاظ
عند فتح الستائر بشكل يسمح بدخول ضوء الصباح لغرفة نوم الطفل سيشعر بطمأنينة وتفاؤل وسيساعده هذا الضوء على الاستيقاظ بسلاسة وهدوء.
- مساعدة الطفل بعد الاستيقاظ
مساعدة الطفل بعض الشيء في ارتداء ملابس المدرسة مع تحضير العصير والفطور المحبب له سيحفزه بشكل فعال وسيساعده على الانتهاء من مهام ما بعد الاستيقاظ بهدوء وفاعلية.
- مراعاة عدد ساعات النوم
ليستطيع الطفل أن يستيقظ بشكل هادئ دون جهد يجب أن يكون في الأساس قد نال قسط كافي من النوم وهذا لن يكون إلا إذا نام مبكرًا، وعلى الأم مساعدة الطفل في النوم المبكر وذلك بالجلوس بجواره لدقائق معدودة حتى يستغرق في النوم .
- توضيح للطفل الهدف البعيد لما يفعله
يجب أن يتم توضيح للطفل السبب البعيد وراء استيقاظه مبكرًا وذهابه للمدرسة والذي يتمثل في وصوله للنجاح في تحقيق أحلامه وطموحاته حتى يصبح شخصًا ناجحًا في المستقبل.
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