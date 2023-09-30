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عودة المدارس.. إزاي تخلي إيقاظ الأطفال أسهل وتتجنبي خناقة كل يوم الصبح؟

9/30/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) إيقاظ الأطفال صباحًا للذهاب إلى المدرسة قد يكون أمرًا صعبًا، ويواجه العديد من الأهل تحديات في إيقاظ أطفالهم وإقناعهم بالنهوض من الفراش، فقد يكون الأطفال متعبين بسبب قلة النوم أو رغبتهم في استمرار اللعب والاستمتاع بوقتهم الخاص، ويتعذر عليهم فهم أهمية الذهاب إلى المدرسة والتعلم.



ويقول الدكتور عبد العزيز آدم الاستشاري النفسي لـ"اليوم السابع":"إيقاظ الطفل مبكرًا في فترة الدراسة يعد من المشاكل التي تواجه كل الأسر لا سيما في الأيام الاولى للعودة إلى المدارس ، مقدما بعض النصائح الهامة التي يجب على الأسر أن تتبعها للتغلب على تلك المشكلة:

- تنظيم نوم الطفل تدريجيًا
الطفل بطبعه ينام في أيام الإجازات في مواعيد تختلف تمامًا عن أيام الدراسة، وهذا هو أحد الأسباب الهامة التي لا تجعله يستطيع التكيف بسلاسة مع ساعات النوم أثناء الدراسة، وهذا من الأمور الهامة جدًا التي يجب مراعاتها وعمل برنامج تدريجي قبل العودة للمدارس لنوم الطفل مبكرًا واستيقاظه في مواعيد قريبة من مواعيد أيام الدراسة.

- ايقاظ الطفل بهدوء
يجب تجنب الصوت العالي والعنف عند ايقاظ الطفل مهما كانت درجة استغراقه في النوم، مع مس جسده بهدوء لمساعدته على الاستيقاظ وهذا سيساعده على تحسين مزاجه اثناء الاستيقاظ

- لا تثقل على الطفل بمهام عديدة عند الاستيقاظ:
من الأمور الهامة أيضًا اعطاء الفرصة للطفل للاستيقاظ بهدوء قبل البدء في دخول الحمام وارتداء الملابس وتناول الفطور ويجب أن يتم ذلك تدريجيًا وبهدوء.

- الضوء الطبيعي يساعد على الاستيقاظ
عند فتح الستائر بشكل يسمح بدخول ضوء الصباح لغرفة نوم الطفل سيشعر بطمأنينة وتفاؤل وسيساعده هذا الضوء على الاستيقاظ بسلاسة وهدوء.

- مساعدة الطفل بعد الاستيقاظ
مساعدة الطفل بعض الشيء في ارتداء ملابس المدرسة مع تحضير العصير والفطور المحبب له سيحفزه بشكل فعال وسيساعده على الانتهاء من مهام ما بعد الاستيقاظ بهدوء وفاعلية.

- مراعاة عدد ساعات النوم
ليستطيع الطفل أن يستيقظ بشكل هادئ دون جهد يجب أن يكون في الأساس قد نال قسط كافي من النوم وهذا لن يكون إلا إذا نام مبكرًا، وعلى الأم مساعدة الطفل في النوم المبكر وذلك بالجلوس بجواره لدقائق معدودة حتى يستغرق في النوم .

- توضيح للطفل الهدف البعيد لما يفعله
يجب أن يتم توضيح للطفل السبب البعيد وراء استيقاظه مبكرًا وذهابه للمدرسة والذي يتمثل في وصوله للنجاح في تحقيق أحلامه وطموحاته حتى يصبح شخصًا ناجحًا في المستقبل.











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