من هى نويليا فويجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023؟

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- Youm7) توجت نويليا فويجت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023، مساء الجمعة في مدينة رينو بولاية نيفادا والتي من المقرر أن تمثل أمريكا في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة في 18 نوفمبر المقبل، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".وتحدثت نويليا فويجت خلال المسابقة بإنها كانت تستعد منذ سبع سنوات للحصول على لقب جمال الولايات المتحدة الأمريكية.
ملكة جمال أمريكا لعام 2023
وذكر التقرير، أن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022، مورجان رومانو، صعدت إلى خشبة مسرح منتجع وكازينو جراند سييرا في رينو، نيفادا مساء الجمعة لتتويج نويليا فويجت بالتاج كما حصلت ملكة جمال هاواي سافانا جانكيفيتش على المركز الثاني.
لحظة التتويج
وسوف تمثل نويليا فويجت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون في 18 نوفمبر 2023 في السلفادور، والجدير بالذكر أن ملكة جمال الكون روبوني جابرييل السابقة، كانت أول أمريكية تفوز بالمسابقة منذ 10 سنوات.
نويليا فويجت ومن ناحية أخرى سوف تساهم ملكة جمال أمريكا لعام 2023، كسفيرة للعلامة التجارية لمنظمة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وعن هذا الدور قالت نويليا فويجت إن القدرة على التواصل مع الناس هي ميزة مهمة للغاية يجب أن تمتلكها ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت: "الولايات المتحدة الأمريكية بلد متنوع بشكل لا يصدق، وربما يكون من أكثر الدول تنوعًا في العالم بأسره، لذا فإن القدرة على التواصل مع الجميع أمر مهم..باعتباري امرأة فنزويلية أمريكية تتحدث لغتين، أخطط للتواصل مع هذا المجتمع من الناس لأن الولايات المتحدة الأمريكية بلد متنوع، وملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى أن تكون قادرة على تمثيل كل مجتمع، بغض النظر عن خلفيتهم أو عرقهم أو انتمائهم".
وفي مقطع فيديو تم عرضه خلال المسابقة، قالت نويليا فويجت إنها كانت تستعد لتاج ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية منذ سبع سنوات، وتعتقد أن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون رمزًا للوحدة.
وتدرس ملكة جمال أمريكا لعام 2023، والبالغة من العمر 23 عامًا التصميم الداخلي، وهي مناصرة لحقوق المهاجرين، لأنها ابنة مهاجر من فنزويلا، ونشرت قبل ذلك كتابًا للأطفال، وفي أوقات فراغها تمارس الرقص والتخييم وتقضى وقتها مع كلبها.
ويذكر أن مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2023
أقيمت بعد عام من الجدل حول المسابقة التي أقيمت العام الماضي، والتي بدأت بعد فوز جابرييل بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022 في أكتوبر. وادعت المتسابقات أن المسابقة كانت مزورة وتم تعليق رئيسة ملكة جمال الولايات المتحدة آنذاك كريستل ستيوارت من قبل منظمة ملكة جمال الكون، وبعد فوز جابرييل بلقب ملكة جمال الكون في يناير، حصلت مورجان رومانو، التي كان حاصلة على المركز الثاني، على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022. وفي أغسطس، أعلنت منظمة ملكة جمال الكون أنها وجدت أن مزاعم التزوير كاذبة لكن ستيوارت لن تكون رئيسًا بعد الآن وبعد ساعات أعلن أن ليلى روز ستتولى المنصب.
وجلبت روز بعض التغييرات الرئيسية إلى ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ، بما في ذلك نظام التسجيل الجديد.
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