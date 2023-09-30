من هى نويليا فويجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023؟

MENAFN - Youm7) توجت نويليا فويجت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023، مساء الجمعة في مدينة رينو بولاية نيفادا والتي من المقرر أن تمثل أمريكا في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة في 18 نوفمبر المقبل، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".وتحدثت نويليا فويجت خلال المسابقة بإنها كانت تستعد منذ سبع سنوات للحصول على لقب جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

ملكة جمال أمريكا لعام 2023

وذكر التقرير، أن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022، مورجان رومانو، صعدت إلى خشبة مسرح منتجع وكازينو جراند سييرا في رينو، نيفادا مساء الجمعة لتتويج نويليا فويجت بالتاج كما حصلت ملكة جمال هاواي سافانا جانكيفيتش على المركز الثاني.

لحظة التتويج

وسوف تمثل نويليا فويجت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون في 18 نوفمبر 2023 في السلفادور، والجدير بالذكر أن ملكة جمال الكون روبوني جابرييل السابقة، كانت أول أمريكية تفوز بالمسابقة منذ 10 سنوات.

نويليا فويجت ومن ناحية أخرى سوف تساهم ملكة جمال أمريكا لعام 2023، كسفيرة للعلامة التجارية لمنظمة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وعن هذا الدور قالت نويليا فويجت إن القدرة على التواصل مع الناس هي ميزة مهمة للغاية يجب أن تمتلكها ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: "الولايات المتحدة الأمريكية بلد متنوع بشكل لا يصدق، وربما يكون من أكثر الدول تنوعًا في العالم بأسره، لذا فإن القدرة على التواصل مع الجميع أمر مهم..باعتباري امرأة فنزويلية أمريكية تتحدث لغتين، أخطط للتواصل مع هذا المجتمع من الناس لأن الولايات المتحدة الأمريكية بلد متنوع، وملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى أن تكون قادرة على تمثيل كل مجتمع، بغض النظر عن خلفيتهم أو عرقهم أو انتمائهم".





وفي مقطع فيديو تم عرضه خلال المسابقة، قالت نويليا فويجت إنها كانت تستعد لتاج ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية منذ سبع سنوات، وتعتقد أن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون رمزًا للوحدة.





وتدرس ملكة جمال أمريكا لعام 2023، والبالغة من العمر 23 عامًا التصميم الداخلي، وهي مناصرة لحقوق المهاجرين، لأنها ابنة مهاجر من فنزويلا، ونشرت قبل ذلك كتابًا للأطفال، وفي أوقات فراغها تمارس الرقص والتخييم وتقضى وقتها مع كلبها.





ويذكر أن مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2023

أقيمت بعد عام من الجدل حول المسابقة التي أقيمت العام الماضي، والتي بدأت بعد فوز جابرييل بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022 في أكتوبر. وادعت المتسابقات أن المسابقة كانت مزورة وتم تعليق رئيسة ملكة جمال الولايات المتحدة آنذاك كريستل ستيوارت من قبل منظمة ملكة جمال الكون، وبعد فوز جابرييل بلقب ملكة جمال الكون في يناير، حصلت مورجان رومانو، التي كان حاصلة على المركز الثاني، على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022. وفي أغسطس، أعلنت منظمة ملكة جمال الكون أنها وجدت أن مزاعم التزوير كاذبة لكن ستيوارت لن تكون رئيسًا بعد الآن وبعد ساعات أعلن أن ليلى روز ستتولى المنصب.





وجلبت روز بعض التغييرات الرئيسية إلى ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ، بما في ذلك نظام التسجيل الجديد.







