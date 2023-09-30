الألغاز التاريخية.. أين توجد مقبرة الملكة كليوباترا؟

MENAFN - Youm7) توجد بعض الألغاز التاريخية التي لم يتم حلها حتى الآن،بسبب فقدان المواد المحفورة ذات الصلة أو تدميرموقع أثري، وعدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام، ولايزال العلماء في حيرة ويحاولون بكل الطرق في الوصول لأى خيط يؤدى لفك هذه الالغاز التي تمد إلى أكثر من آلاف السنين، ومن بين هذه الألغاز قبر الملكة كليوباترا.. أين هو؟.

يزعم الكتاب القدماء أن كليوباترا السابعة وعشيقها مارك أنطوني دُفنا معًا في مقبرة بعد وفاتهما في عام 30 قبل الميلاد، وفقا لما ذكره موقع

لايف ساينس



وكتب الكاتب بلوتارخ (45 إلى 120 م) أن المقبرة كانت تقع بالقرب من معبد إيزيس، وهي إلهة مصرية قديمة، وكانت نصبًا "شامخًا وجميلًا" يحتوي على كنوز مصنوعة من الذهب والفضة والزمرد واللؤلؤ والأبنوس والعاج. .

موقع القبر لا يزال لغزا، وفي عام 2010، أجرى زاهي حواس، وزير الآثار المصري السابق، حفريات في موقع بالقرب من الإسكندرية يسمى الآن تابوزيريس ماجنا، والذي يحتوي على عدد من المقابر التي يعود تاريخها إلى العصر الذي حكمت فيه كليوباترا السابعة مصر.



وفي حين تم التوصل إلى العديد من الاكتشافات الأثرية المثيرة للاهتمام، لم تكن مقبرة كليوباترا السابعة من بينها، حسبما ذكر حواس في سلسلة من البيانات الإخبارية. لاحظ علماء الآثار أنه حتى لو بقي قبر كليوباترا حتى يومنا هذا، فقد يكون قد تعرض للنهب الشديد ولا يمكن التعرف عليه.