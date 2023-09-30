مدير متحف مكتبة الإسكندرية: اهتمام غير مسبوق بالآثار فى عهد الرئيس السيسى

MENAFN - Youm7) قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن هناك اهتماما غير مسبوق بالآثار المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويؤكد هذا الاهتمام على الحس الحضارى العميق والنظرة المستقبلية للرئيس وإدراك لأهمية الآثار كأحد أهم عناصر الثقافة والقوة الناعمة والسياحة التى تمثل أحد أهم العوامل التى يتركز عليها الاقتصاد المصرى منذ سنوات عدة.





وأوضح الدكتور حسين عبد البصير، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه في عهد الرئيس السيسي تم تحقيق إنجازات كبرى عدة في مجال الآثار، فضلاً عن الدعم السياسى والمادى غير مسبوق لها حين خصصت الدولة مبلغ مليار ومائتى وسبعين مليون جنيه لتمويل المشروعات الأثرية الكبرى.





وتابع الدكتور حسين عبد البصير، لقد تم فى عهد الرئيس السيسى العديد من المشروعات الأثرية منها إعادة افتتاح متحف الفن الإسلامي، وافتتاح متحف سوهاج القومى، والجامع الأزهر بعد ترميمه، ومتحف مطروح، وتم افتتاح متحف ملوي، وعدد كبير من المقابر الأثرية من عصور مختلفة بمناطق الآثار، واتمام المرحلة الأخيرة من مشروع شارع المعز، ومتحف الغردقة، ومتحف كهف رومل، وافتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية، وتم افتتاح عدد كبير من المشروعات مثل متاحف المركبات الملكية وشرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ، وقصر البارون إمبان بمصر الجديدة

طريق الكباش بالأقصر

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى بالأقصر في احتفال عالمي أشاد به العالم كله، وبدأ مشروع ترميم وتطوير طريق المواكب الكبرى، "طريق الكباش"، بالأقصر، وهو طريق يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بطول حوالي ألفين وسبعمائة متر، وتم الكشف عن أجزاء كبيرة من الطريق.

زيارة واهتمام الرئيس بالمتحف المصري الكبير مشروع القرن الثقافي

كما أوشك مشروع المتحف المصري الكبير على الافتتاح للجمهور المصري والعربي والعالمي، والذى يعد أعظم مشروع ثقافي وأثري وفني ومتحفي في العالم، فهو مشروع مصر القومي فى القرن الحادي والعشرين،

وهو هدية مصر للعالم أجمع في القرن الحادي والعشرين، ويؤكد على مكانة مصر كدولة عظمى ثقافيًا وأثريًا وحضاريًا، وأنها ما تزال قادرة على العطاء الحضاري بكثافة وإدهاش للجميع، وأنها تقدم للعالم الثقافة والإبداع والإبهار من خلال مشروعاتها الثقافية العملاقة.





تطوير أهرامات الجيزة

تعد منطقة أهرامات الجيزة أهم منطقة أثرية في العالم، وتم تطويرها بشكل عالمي يليق باسم مكانة مصر الأثرية والسياحية في العالم، ويضم المشروع عددًا من العناصر المعمارية والخدمية التي سوف تساهم في إعادة الرونق والجمال والنظام للمنطقة العالمية.

المتحف القومي للحضارة المصرية

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في احتفال عالمي لفت نظر العالم كله لمصر وحضارتها الخالدة وأوضح مدى اهتمام وتقدير وحفاظ السيد الرئيس بحضارة وآثار وتاريخ مصر العظيمة، وتم نقل المومياوات الملكية في موكب عالمي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وشهد العالم كله لمصر وقيادتها السياسية بالتفرد والتميز والتقدم والتحضر.