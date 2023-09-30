مدير متحف مكتبة الإسكندرية: اهتمام غير مسبوق بالآثار فى عهد الرئيس السيسى

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن هناك اهتماما غير مسبوق بالآثار المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويؤكد هذا الاهتمام على الحس الحضارى العميق والنظرة المستقبلية للرئيس وإدراك لأهمية الآثار كأحد أهم عناصر الثقافة والقوة الناعمة والسياحة التى تمثل أحد أهم العوامل التى يتركز عليها الاقتصاد المصرى منذ سنوات عدة.
وأوضح الدكتور حسين عبد البصير، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه في عهد الرئيس السيسي تم تحقيق إنجازات كبرى عدة في مجال الآثار، فضلاً عن الدعم السياسى والمادى غير مسبوق لها حين خصصت الدولة مبلغ مليار ومائتى وسبعين مليون جنيه لتمويل المشروعات الأثرية الكبرى.
وتابع الدكتور حسين عبد البصير، لقد تم فى عهد الرئيس السيسى العديد من المشروعات الأثرية منها إعادة افتتاح متحف الفن الإسلامي، وافتتاح متحف سوهاج القومى، والجامع الأزهر بعد ترميمه، ومتحف مطروح، وتم افتتاح متحف ملوي، وعدد كبير من المقابر الأثرية من عصور مختلفة بمناطق الآثار، واتمام المرحلة الأخيرة من مشروع شارع المعز، ومتحف الغردقة، ومتحف كهف رومل، وافتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية، وتم افتتاح عدد كبير من المشروعات مثل متاحف المركبات الملكية وشرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ، وقصر البارون إمبان بمصر الجديدة
طريق الكباش بالأقصر
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى بالأقصر في احتفال عالمي أشاد به العالم كله، وبدأ مشروع ترميم وتطوير طريق المواكب الكبرى، "طريق الكباش"، بالأقصر، وهو طريق يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بطول حوالي ألفين وسبعمائة متر، وتم الكشف عن أجزاء كبيرة من الطريق.
زيارة واهتمام الرئيس بالمتحف المصري الكبير مشروع القرن الثقافي
كما أوشك مشروع المتحف المصري الكبير على الافتتاح للجمهور المصري والعربي والعالمي، والذى يعد أعظم مشروع ثقافي وأثري وفني ومتحفي في العالم، فهو مشروع مصر القومي فى القرن الحادي والعشرين،
وهو هدية مصر للعالم أجمع في القرن الحادي والعشرين، ويؤكد على مكانة مصر كدولة عظمى ثقافيًا وأثريًا وحضاريًا، وأنها ما تزال قادرة على العطاء الحضاري بكثافة وإدهاش للجميع، وأنها تقدم للعالم الثقافة والإبداع والإبهار من خلال مشروعاتها الثقافية العملاقة.
تطوير أهرامات الجيزة
تعد منطقة أهرامات الجيزة أهم منطقة أثرية في العالم، وتم تطويرها بشكل عالمي يليق باسم مكانة مصر الأثرية والسياحية في العالم، ويضم المشروع عددًا من العناصر المعمارية والخدمية التي سوف تساهم في إعادة الرونق والجمال والنظام للمنطقة العالمية.
المتحف القومي للحضارة المصرية
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في احتفال عالمي لفت نظر العالم كله لمصر وحضارتها الخالدة وأوضح مدى اهتمام وتقدير وحفاظ السيد الرئيس بحضارة وآثار وتاريخ مصر العظيمة، وتم نقل المومياوات الملكية في موكب عالمي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وشهد العالم كله لمصر وقيادتها السياسية بالتفرد والتميز والتقدم والتحضر.
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