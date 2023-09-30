جوجل يحتفى بـ تماثيل عين غزال.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) يحتفل محرك البحث "جوجل" ، بتماثيل عين غزال، وهى عبارة عن مجموعة من التماثيل المصنوعة من الجص اكتشفت في موقع عين غزال بالأردن، والتي تعود إلى العصر الحجرى الحديث قبل الفخارى.

تماثيل عين غزال

تصور تماثيل عين غزال الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية، وقد اكتسبت التماثيل التي يمكن مشاهدتها اليوم في العديد من المتاحف حول العالم جاذبية كبيرة، بما في ذلك متحف الأردن ومتحف الآثار الأردني والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر أبوظبي.

تماثيل عين غزال







اكتشف موقع عين غزال عام 1974 من قبل عمال البناء الذين كانوا يعملون على بناء طريق سريع يربط عمان بمدينة الزرقاء كان الموقع مأهولًا بالبشر من 7250-5000 قبل الميلاد، وامتدت المستوطنة في أوجها وخلال النصف الأول من الألفية السابعة قبل الميلاد على مساحة 10-15 هكتارًا (25-37 فدانًا) وكان يسكنها حوالي 3000 شخص.





عثر على إجمالي 15 تمثالًا و15 تمثالًا نصفيًا في مخبأين بفارق زمني يقارب 200 عام بينهما. ولأن هذه التماثيل وضعت بعناية في حفر محفورة في أرضيات المنازل المهجورة، فقد تم الحفاظ عليها جيدًا بشكل ملحوظ.



وحتى الآن لم يتمكن علماء اللآثار من السبب وراء صنع النحاتون القدماء لهذه التماثيل، ولكن الأكيد أنه تم دفنها بطريقة خاصة ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب.