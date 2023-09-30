السياحة والآثار: نمنح المواطن مكافأة حال العثور على آثار والإبلاغ عنها

MENAFN - Youm7) قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إنه يمكن للمواطن العادى أن يقوم بالإبلاغ عن أي قطع أثرية مهربة أو حفائر غير شرعية من خلال عدة طرق.

وأوضح شعبان عبد الجواد، خلال حواره مع "اليوم السابع"، والذى ينشر لاحقًا، أن جميع بيانات وزارة السياحة والآثار موجودة على موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية تضمن جميع البيانات وأرقام التليفونات والبريد الإلكترونى، وهو ما يسهل ويتيح للمواطن عدة طرق للقيام بالإبلاغ عن أى عمليات تتم بطريقة غير شرعية مثل الحفائر أو بيع أو تهريب الآثار، والإبلاغ ليس قاصرا على ما يتم داخل مصر فقط، بل ما يتم من بيع للآثار خارج مصر أيضا، وإذا كان المواطن موجودا بالخارج، فمن الممكن أن يتواصل مع السفارات المصرية الموجودة بالخارج، إلى جانب إتاحة التواصل من خلال بوابة الشكاوى للحكومة المصرية ووزارة السياحة والآثار، والتى يتم التعامل معها بكل جدية وحرص.

وأشار شعبان عبد الجواد، إلى أن هناك مكافأة لمن يعثر على آثار مصرية، إذ يتم العرض على اللجنة الدائمة سواء للآثار المصرية أو الإسلامية وهى من تحدد قيمة المكافاة بناءً على أهمية القطع الأثرية، ومنذ وقت قصير عندما عثر مواطن من الإسماعيلية على لوحة أثرية وتم تسليمها للمجلس الأعلى للآثار فحصل على مكافأة مالية وشهادة تقدير وتم تنظيم لقاء مع وزير السياحة والآثار لشكره على حسن تعاونه وحرصه على المحافظة على الآثار المصرية.

يذكر أن من مهام إدارة الآثار حصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن، إلى جانب التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية، بالإضافة لإعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.