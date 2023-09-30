السياحة والآثار: نمنح المواطن مكافأة حال العثور على آثار والإبلاغ عنها

(MENAFN
- Youm7) قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إنه يمكن للمواطن العادى أن يقوم بالإبلاغ عن أي قطع أثرية مهربة أو حفائر غير شرعية من خلال عدة طرق.
وأوضح شعبان عبد الجواد، خلال حواره مع "اليوم السابع"، والذى ينشر لاحقًا، أن جميع بيانات وزارة السياحة والآثار موجودة على موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية تضمن جميع البيانات وأرقام التليفونات والبريد الإلكترونى، وهو ما يسهل ويتيح للمواطن عدة طرق للقيام بالإبلاغ عن أى عمليات تتم بطريقة غير شرعية مثل الحفائر أو بيع أو تهريب الآثار، والإبلاغ ليس قاصرا على ما يتم داخل مصر فقط، بل ما يتم من بيع للآثار خارج مصر أيضا، وإذا كان المواطن موجودا بالخارج، فمن الممكن أن يتواصل مع السفارات المصرية الموجودة بالخارج، إلى جانب إتاحة التواصل من خلال بوابة الشكاوى للحكومة المصرية ووزارة السياحة والآثار، والتى يتم التعامل معها بكل جدية وحرص.
وأشار شعبان عبد الجواد، إلى أن هناك مكافأة لمن يعثر على آثار مصرية، إذ يتم العرض على اللجنة الدائمة سواء للآثار المصرية أو الإسلامية وهى من تحدد قيمة المكافاة بناءً على أهمية القطع الأثرية، ومنذ وقت قصير عندما عثر مواطن من الإسماعيلية على لوحة أثرية وتم تسليمها للمجلس الأعلى للآثار فحصل على مكافأة مالية وشهادة تقدير وتم تنظيم لقاء مع وزير السياحة والآثار لشكره على حسن تعاونه وحرصه على المحافظة على الآثار المصرية.
يذكر أن من مهام إدارة الآثار حصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن، إلى جانب التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية، بالإضافة لإعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.
MENAFN30092023000132011024ID1107168757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.