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جوجل توقف تطبيق Jamboard التعاونى.. كل ما تحتاج معرفته

9/30/2023 4:31:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوجل إيقاف تطبيق Jamboard Whiteboarding بحلول نهاية عام 2024، وذلك بحسب منشور الشركة على Workspace وسيتحول إلى العمل بشكل أوثق مع شركاء خارجيين.



ويعد Jamboard هوأداة طورتها الشركة تتيح للأشخاص القدرة على التعاون في الوقت الفعلي، على سبيل المثال، أي شيء يتم رسمه أو تعديله على موقع الويب أو التطبيق، ينعكس على اداة Jamboard، والعكس صحيح.



لمواصلة منح الفرق التي تستخدم أدواتها إمكانية الوصول إلى السبورة الرقمية التعاونية، تقوم Google بدمج FigJam وLucidspark وMiro عبر مساحة العمل الخاصة بها، كما وعدت أيضًا بتوفير "مسار الاحتفاظ والترحيل" حتى لا يفقد المستخدمون أي عمل تعاوني قاموا بإنشائه داخل المؤسسة.



وقالت جوجل في منشورها إنها تلقت تعليقات من العملاء بأن الميزات المتقدمة التي يقدمها شركاء الطرف الثالث المذكورين أعلاه ساعدت فرقهم على العمل بشكل أفضل معًا، و بناءً على هذه التعليقات، قررت الشركة "الاستفادة من النظام البيئي الشريك الخاص بها للوح المعلومات في Workspace وتركيز جهودها على التعاون الأساسي في المحتوى عبر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية."













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