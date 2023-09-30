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دراسة: الأكياس القابلة للتحلل أكثر سمية من الإصدارات البلاستيكية التقليدية

9/30/2023 4:31:11 AM
(MENAFN- Youm7) وجدت دراسة جديدة أن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أكثر سمية من الأكياس البلاستيكية التقليدية، حيث حلل الباحثون ثلاثة أنواع من الأكياس، وهم كيس قابل للتحلل مصنوع من النشا النباتي، وكيس بلاستيكي معاد تدويره، وكيس بلاستيكي تقليدي، وعرضوها لأشعة الشمس لجعلها تتحلل، ثم تحويلها إلى سماد واختبروا سمية السماد الناتج.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنتجت الأكياس القابلة للتحلل مستوى عالٍ من السمية، مما ألحق الضرر بخلايا الأسماك، وفقًا للباحثين من المجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC).



وقال سينتا بورت، الباحث الرئيسي للدراسة، التي نشرت في مجلة المواد الخطرة: "لقد فوجئنا بأن الخلايا المعرضة للأكياس البلاستيكية التقليدية لم تظهر أي أثر للسمية"، مضيفا "ومع ذلك، اكتشفنا ذلك في تلك القابلة للتحلل، مما أدى إلى انخفاض قدرة الخلية على البقاء".



وأضاف بورت، "فرضيتنا هي أن الشركات المصنعة تضيف إضافات كيميائية لصنع أكياس قابلة للتحلل والتي يمكن أن تكون سامة بشكل خاص".



أوضح بورت، "بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها أيضًا مستويات سمية أعلى من الأكياس التقليدية، حيث يتم أيضًا إضافة إضافات بلاستيكية لإعادة استخدامها".



وقال أمبارو لوبيز روبيو، الباحث المشارك: "إن السمية الملحوظة قد تكون مستمدة من المواد المضافة المستخدمة أثناء المعالجة ومن أجزاء المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي المنتجة أثناء التسميد".



وأضاف روبيو، "من الضروري إجراء تحقيق شامل في هذه المواد الجديدة وسميتها البيئية وإنشاء إطار تنظيمي جيد، بناءً على الأدلة العلمية، لضمان سلامتها قبل وصولها إلى السوق".







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