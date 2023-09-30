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4 أدوات جديدة بالذكاء الاصطناعى يمكن استخدامها لتعديل الصور على إنستجرام

9/30/2023 4:31:11 AM
(MENAFN- Youm7) كجزء من مؤتمر Meta's Connect يوم الأربعاء الماضى، كشف مارك زوكربيرج عن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية التي قد تكون مفيدة لبعض منشئي المحتوى والمؤثرين، فعلى سبيل المثال سيتمكن المستخدمون من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بـ Meta - والتي تم الكشف عنها باسم Emu - لتحرير الصور في تطبيق Instagram.
وقال زوكربيرج إن Meta ستبدأ في طرح أدوات تحرير الصور وأدوات الذكاء الاصطناعي المولدة هذه على Instagram خلال "شهر تقريبًا"، وقال زوكربيرج أيضًا خلال مؤتمر Connect أن تقنية Meta's Emu تستغرق ثوانٍ لإنشاء الصور.
بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور، تقوم Meta بالفعل بطرح ملصقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم تقنية Emu وLlama 2، وستظهر أيضًا تطبيقات أعلى للذكاء الاصطناعي قريبًا عبر تطبيقات Meta في شكل روبوتات محادثة أو مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي. سيبدأ Meta في اختبار الميزة التجريبية على الفور.
وفيما يلي ملخص كامل لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستجلبها Meta إلى Instagram: - أدوات جديدة لتحرير الصور ضمن تطبيق Instagram:

مثل العديد من التطبيقات واسعة الانتشار ومرشحات الذكاء الاصطناعي المولدة على TikTok، يحذو Instagram حذوه من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة به، ويمكن للمستخدمين تحرير الصور إما من خلال "إعادة التصميم"، والذي يغير النمط الفني للصورة مثل تحويل الصورة إلى لوحة مائية، أو "الخلفية"، والتي تتيح للمستخدمين استبدال خلفية الصورة بالوصف.

وكتبت ميتا في منشور بالمدونة أن أي صورة يتم تحريرها باستخدام هذه الأدوات "ستشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي".
- ملصقات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في الرسائل المباشرة:

بدلاً من الالتزام بالملصقات أو الرموز التعبيرية المحملة مسبقًا الموجودة بالفعل على Instagram، تطرح Meta أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكتبت ميتا في منشور مدونتها أنه سيتم طرح الميزة "لتحديد مستخدمي اللغة الإنجليزية خلال الشهر المقبل".

وستكون ملصقات AI متاحة عبر ميزات Instagram مثل الرسائل المباشرة والقصص، وكذلك على تطبيقات أخرى مثل WhatsApp وMessenger وميزة القصص على Facebook.
- بوتات الذكاء الاصطناعي التفاعلية – أو الشخصيات:

بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي العام المسمى "Meta AI"، تقوم Meta بطرح 28 روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بالشراكة مع المشاهير والمؤثرين، ويستخدم طاقم الشخصيات الأول أشكال المشاهير مثل Tom Brady وKendall Jenner، بالإضافة إلى الشخصيات المؤثرة الشهيرة مثل MrBeast وLaurDIY وCharli D'Amelio، وسيكون لشخصيات الذكاء الاصطناعي ملفات شخصية خاصة بها على Instagram وFacebook أيضًا.


- سيتمكن المبدعون من إنشاء الروبوتات الخاصة بهم في المستقبل:

قال زوكربيرج: "نحن نبني منصة لإنشاء الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعدك في إنجاز الأمور أو الاستمتاع فقط.. الطريقة التي ستعمل بها هي أن الناس سيكونون قادرين على التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعى هذه عبر عالم المنتجات بأكمله".

وعرض زوكربيرج روبوتات الذكاء الاصطناعي هذه كوسيلة محتملة للمبدعين "للتفاعل" مع مجتمعاتهم، وستحتاج هذه الروبوتات إلى "الموافقة" و"التحكم المباشر" من قبل منشئها، حسبما كتب ميتا في منشور بالمدونة، وبالفعل، كشف عدد كبير من الشركات الناشئة عن أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة تتيح للمبدعين إنشاء إصدارات ذكاء اصطناعي لأنفسهم، مثل Afterparty أو Render Media.

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