4 أدوات جديدة بالذكاء الاصطناعى يمكن استخدامها لتعديل الصور على إنستجرام

مثل العديد من التطبيقات واسعة الانتشار ومرشحات الذكاء الاصطناعي المولدة على TikTok، يحذو Instagram حذوه من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة به، ويمكن للمستخدمين تحرير الصور إما من خلال "إعادة التصميم"، والذي يغير النمط الفني للصورة مثل تحويل الصورة إلى لوحة مائية، أو "الخلفية"، والتي تتيح للمستخدمين استبدال خلفية الصورة بالوصف.

بدلاً من الالتزام بالملصقات أو الرموز التعبيرية المحملة مسبقًا الموجودة بالفعل على Instagram، تطرح Meta أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكتبت ميتا في منشور مدونتها أنه سيتم طرح الميزة "لتحديد مستخدمي اللغة الإنجليزية خلال الشهر المقبل".

بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي العام المسمى "Meta AI"، تقوم Meta بطرح 28 روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بالشراكة مع المشاهير والمؤثرين، ويستخدم طاقم الشخصيات الأول أشكال المشاهير مثل Tom Brady وKendall Jenner، بالإضافة إلى الشخصيات المؤثرة الشهيرة مثل MrBeast وLaurDIY وCharli D'Amelio، وسيكون لشخصيات الذكاء الاصطناعي ملفات شخصية خاصة بها على Instagram وFacebook أيضًا.

قال زوكربيرج: "نحن نبني منصة لإنشاء الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعدك في إنجاز الأمور أو الاستمتاع فقط.. الطريقة التي ستعمل بها هي أن الناس سيكونون قادرين على التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعى هذه عبر عالم المنتجات بأكمله".