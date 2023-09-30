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الاتحاد الأوروبى: على أبل أن تفتح الأبواب أمام المنافسين

9/30/2023 4:31:10 AM
(MENAFN- Youm7) قاومت شركة Apple منذ فترة طويلة جلب USB-C إلى iPhone، لكن ذراع الاتحاد الأوروبي قامت بإجبار صانع iPhone لاستبدال كابل Lightning بـ USB-C، ومع ذلك، فهي لا تريد أن تتقبل أن الأمر قد حدث بهذه الطريقة، لكن الاتحاد الأوروبي سعيد لأن شركة أبل اتخذت هذه الخطوة أخيرًا، ولكن لديه طلبًا آخر.



حيث قام تيري بريتون، مفوض السوق الداخلية، بالتغريد بعد اجتماعه مع تيم كوك، مطالبًا شركة أبل "بفتح الأبواب أمام المنافسين"، بحسب موقع TOI الهندى.



وقد حافظت شركة Apple منذ فترة طويلة على نظام بيئي مغلق لمنتجاتها من الأجهزة والبرامج، ومع ذلك، وفقًا لبريتون، لم يعد هذا ممكنًا بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو أحدث تنظيم للاتحاد الأوروبي يعزز المنافسة.



وهناك ستة "حراس بوابة" لقانون السوق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وآبل واحدة منهم ويتعين عليها اتباع عدد كبير من الإرشادات الصارمة، أحد الشروط هو أنه يجب على حراس البوابة السماح للمستخدمين بإزالة التطبيقات المثبتة مسبقًا واستبدالها ببدائل تابعة لجهات خارجية، مما يعني أنه سيتعين على Apple فتح أجهزتها، وخاصة أجهزة iPhone، للتحميل الجانبي.



وقال بريتون لرويترز بعد اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك: "سواء كان الأمر يتعلق بالمحفظة الإلكترونية أو المتصفحات أو متاجر التطبيقات، يجب أن يتمكن المستهلكون الذين يستخدمون هاتف Apple iPhone من الاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها مجموعة من مقدمي الخدمة".

ورفض مفوض الاتحاد الأوروبي حجة شركة أبل بأن نظامها البيئي المغلق يحافظ على أمن المستخدم وخصوصيته، مدعيا أن تنظيمات الاتحاد الأوروبي تسمح بالابتكار مع الحفاظ على الأمن والخصوصية، وقال: "إن تنظيمات الاتحاد الأوروبي تعزز الابتكار، دون المساس بالأمن والخصوصية".



وقيل أن نظام التشغيل iOS 17 سيجلب التحميل الجانبي على أجهزة iPhone، لكن هذا لم يحدث. يقال أن شركة Apple يمكنها تمكين التحميل الجانبي في الإصدارات القادمة من نظام التشغيل iOS 17، ولكن قد يظل ذلك مقتصراً على أوروبا فقط للامتثال للوائح.











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