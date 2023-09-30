37.8 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين اليوم السبت 37,8 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36,1 ديناراً لجهة البيع، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ووفقا للتسعيرة، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44,8 و 33,4 دينار على التوالي.
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