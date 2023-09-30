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السياحة العالمية: الأردن من أفضل الوجهات السياحية نمواً في أعداد الزوار

9/30/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت منظمة السياحة العالمية أن الأردن قد حقق المركز التاسع في تصنيف الوجهات السياحية الأفضل نمواً خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بأعداد الزوار للفترة ذاتها من عام 2019.
وبينت المنظمة في تقريرها، أن منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بالعديد من الوجهات السياحية الإستثنائية، قد حققت أفضل النتائج عالميا في نمو أعداد الزوار، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء عام 2019 بنسبٍ بلغت 20 %.
وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، إن هذا الإنجاز ياتي مدفوعا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحكومة نحو الاهتمام بالقطاع السياحي بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عدة عوامل أساسية نفذتها الوزارة للحد من آثار جائحة الوباء العالمي، وهدفت من خلالها للنهوض بأداء القطاع السياحي وتجاوز أرقام عام القياس 2019، حيث يأتي في طليعتها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2025-2021، والتي تتكون من 5 محاور رئيسية هي: تطوير المنتج، وتطوير الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث، الإصلاحات و جاءت الاستراتيجية لتمكين قطاع السياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء جائحة كورونا، وتحسين عائدات القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك بزيادة عدد السياح، ورفع إجمالي عائدات القطاع السياحي، وزيادة التوظيف المباشر في القطاع.
واضافت الوزارة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القطاع السياحي جراء جائحة كورونا، وتنفيذ حملات تسويقية خارجية مكثف اقترنت بتسيير رحلات من وجهات جديدة عبر شركات طيران منخفضة التكاليف، فضلاً عن جهود حكومية على جميع المستويات بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، كان لها بالغ الأثر في استقطاب أعداد كبيرة من السياح.
وقالت الوزارة في بيانها إن أعداد زوار المملكة، قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023 نحو 4,503,537 زائر، وبنسبة ارتفاع تصل الى 41.9% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحققت المملكة ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 38.5% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليصل عددهم الى 3,756,538 سائح، كما بلغ الدخل السياحي لنفس الفترة 3،651 مليار دينار وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

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