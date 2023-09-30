منتخب سيدات السلة 3X3 يفوز على هونغ كونغ ويلتقي كازاخستان اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة 3X3 للسيدات، المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة هانغتشو ،المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، اليوم السبت، مع منتخب كازاخستان، ساعيا لتحقيق الفوز للتأهل الفائز منهما للدور الربع النهائي.
وكان المنتخب الوطني حقق امس الجمعة، الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 17-13 في حتام دور المجموعات.
وحل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد فوزه على الفلبين بالتغيب وفوزه امس، على هونغ كونغ وخسارته أمام منغوليا.
بدوره أنهى منتخب كرة السلة 3X3 للرجال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخسارته أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 21-9.-(بترا)
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