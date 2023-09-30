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منتخب سيدات السلة 3X3 يفوز على هونغ كونغ ويلتقي كازاخستان اليوم

9/30/2023 4:29:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة 3X3 للسيدات، المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة هانغتشو ،المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، اليوم السبت، مع منتخب كازاخستان، ساعيا لتحقيق الفوز للتأهل الفائز منهما للدور الربع النهائي.
وكان المنتخب الوطني حقق امس الجمعة، الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 17-13 في حتام دور المجموعات.
وحل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد فوزه على الفلبين بالتغيب وفوزه امس، على هونغ كونغ وخسارته أمام منغوليا.
بدوره أنهى منتخب كرة السلة 3X3 للرجال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخسارته أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 21-9.-(بترا)

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