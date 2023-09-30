4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشار الطبيب ميخائيل غينزبرغ إلى أربعة أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد.
وذكر الطبيب، في حديث تلفزيوني، أن عسل النحل هو المنتج الأول في هذه القائمة المفيدة.
ووفقا له، يجب إضافة قسط من العسل في الشاي بكميات قليلة وشربه عند الإصابة بنزلات البرد والزكام.
والمنتج الغذائي الثاني، هو البيض الغني بالبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، وكذلك بالفيتامينات (B2, B3)، وحمض البانتوثنيك (B5)، والبيتين، B6، وحمض الفوليك، وفيتامينات (E,D,A) والزنك وغيرها من المعادن، والفيتامينات الحيوية والضرورية. كما أن البيض لذيذ، سهل الهضم ومتوفر دائما.
ويوصي الطبيب كذلك، عند الإصابة بأمراض البرد، تناول مشروبات الفاكهة ومنقوع الفواكه والثمار المجففة.
وأشار الطبيب، إلى أنه عندما يصاب المريض بنزلة برد فإنه يحتاج إلى الأطعمة التي تمده بالطاقة.
ووفقا له، خلال هذه الفترة يحتاج المريض أيضا إلى البروتين، وكذلك المواد المضادة للالتهابات تسمى الفلافونويد. RT
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