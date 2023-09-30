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ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي - فيديو

9/30/2023 4:29:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" فيديو عن حضوره مهرجان الهجن والشعر النبطي أمس الخميس.

وقال ولي العهد، عبر صفحته الرسمية على الموقع، " أجواء مميزة شهدتها يوم أمس في مهرجان الهجن والشعر النبطي حيث الأصالة والتاريخ".


للمزيد من التفاصبل:

ولي العهد يرعى حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي

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