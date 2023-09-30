ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي - فيديو

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي - فيديو
التاريخ
9/30/2023 4:29:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" فيديو عن حضوره مهرجان الهجن والشعر النبطي أمس الخميس.
وقال ولي العهد، عبر صفحته الرسمية على الموقع، " أجواء مميزة شهدتها يوم أمس في مهرجان الهجن والشعر النبطي حيث الأصالة والتاريخ".
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