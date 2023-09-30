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الأرصاد: المملكة تتأثر غدا بكتلة هوائية رطبة

9/30/2023 4:29:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتراجع درجات الحرارة قليلاً اليوم السبت، لتعود وتنخفض لمعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون حارة في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا الاحد، بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتوالي درجات الحرارة إنخفاضها الاثنين، بشكل طفيف، وتكون الأجواء غائمة جزئياً و لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .
وتكون الأجواء الثلاثاء، غائمة جزئياً ولطيفة الى معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 24 درجة مئوية.- (بترا)

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