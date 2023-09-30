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إضراب شامل في الضفة والبيرة بعد استشهاد شاب فلسطيني

9/30/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة في فلسطين المحتلة، حدادا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.
وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.
وكانت حركة“فتح” إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب ارتقاء الشهيد رمانة.
واستشهد رمانة متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة“بساغوت” المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.-(وفا)

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