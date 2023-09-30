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ضجة في تل أبيب حول علاقة غرامية بين أسير فلسطيني و5 سجانات إسرائيليات

9/30/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس بعدم التسليم بصحة رواية الإعلام الإسرائيلي الذي ضج بقضية ادعى فيها الأمن الإسرائيلي أن أسيرا أمنيا فلسطينيا أقام علاقات“حميمة” مع خمس سجّانات إسرائيليات في“سجن ريمون”.
وبدأت القضية بعد معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لمصلحة السجون تفيد بأن مجندة في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة كانت على علاقة حميمة مع سجين أمني من سجن رامون خلال العام الأخير.
وذكرت المصادر العبرية أن إحدى السجانات التي تم التحقيق معها اعترفت بعلاقتها مع الأسير عن رضى، واعترفت على أربع سجانات أخريات كن على علاقة معه أيضا، وسيجري التحقيق معهن.
وبحسب الاعترافات، التي نتجت عن تحقيق داخلي أجرته مصلحة السجون، فإن الأسير المحكوم بالسجن المؤبد – لعلاقته بعملية أدت إلى مقتل إسرائيليين – كان بحوزته هاتف محمول ومن داخل زنزانته كان يتراسل مع السجانات ويتبادل معهن الصور.
وبحسب موقع“واي نت” العبري، في حالة واحدة على الأقل، كان هناك اتصال جسدي وحميم، بالتراضي على ما يبدو، بين إحدى الحارسات وذلك الأسير.
وأعلنت مصلحة السجون أن الأسير الفلسطيني المتهم بإقامة علاقة مع السجانات نقل اليوم إلى التحقيق معه.
ورجح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، في حديث لـ”القدس العربي”، أن تكون القضية ملفقة، معتبرا أنها رواية للاحتلال،“وليس بالضرورة أن تكون صحيحة”.
ورفع فارس شعار“لا للتسليم برواية الاحتلال” في ظل وجود كم كبير من المحاولات الاحتلالية التي تهدف إلى تشويه سيرة الأسرى وتقديمهم على أنهم منشغلون بالغراميات.
قدورة فارس: لا لتصديق رواية الاحتلال في ظل وجود كم كبير من المحاولات التي تهدف إلى تشويه سيرة الأسرى وتقديمهم على أنهم منشغلون بالغراميات
وختم أن السجان“يبقى عدوا ولن يكون في أي من الأوقات شخص نحبه”.
وعقّب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الحادث بالقول: إن“المنشور الصادم الذي يشتبه في أن مجندات أقمن علاقات حميمة مع سجناء أمنيين، هو دليل آخر على ضرورة وسرعة إبعاد المجندات، فتياتنا، من جميع أجنحة السجناء الأمنيين”.
وقال بن غفير إنه وبحلول منتصف عام 2024 لن تبقى مجندة واحدة تخدم في زنازين الأسرى الأمنيين (الفلسطينيين) في إدارة السجون الإسرائيلية.
وشدد فارس على مسألة أن سلوك الاحتلال يعكس تعبيرا عنصريا، وتحديدا الإرهابي إيتمار بن غفير،“قصص من هذا النوع لن تظهر سوى عنصرية بن غفير فهو شخصية متطرفة وحاقدة ويقوم بكل ما من شأنه كسر إرادة الأسرى”.-(وكالات)

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