Saturday, 30 September 2023 12:39 GMT

اختتام فعاليات المھرجان الأردني الفلسطیني الاول بمقاطعة سان بيرناردينو

9/30/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقيم مساء الأربعاء الماضى بكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس بمقاطعة سان بيرناردينو فاعليات المؤتمر الصحفى للمهرجان الاردنى الفلسطیني المشترك بعنوان العودة إلى الجذور وهو عنوان المهرجان التراثي والفني تحت رعایة وزیرة الثقافة الاردنیة السیده ھیفا النجار الذي سیقام على مدى یومین متتالین ٢١ وال٢٢ من شھر تشرين اول المقبل بالكنيسة نفسها.

حيث ترأس المدیر العام للمھرجان عماد صویص الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وقال إن ھذا المھرجان یعتبر الاول في الولایات المتحدة بتعاون ثقافي وفني وتراثي بین ابناء الجالیة الاردنیة والفلسطینیة في امریكا سیكون رمزا للتكاتف والتعاون بینھما. واضاف رئیس المھرجان قائلاً: إننا نفخر ونعتز بقبول معالي وزیرة الثقافة الاردنیة السیده ھیفاء النجار دعوتنا لھا لرعایة المھرجان. وأضاف صویص قائلاً إن موعد انطلاق فعالیات المھرجان تحدد الساعة الثالثة ظھر یوم السبت ٢١ أكتوبر القادم وھو یوم الاحتفال الذي سترعاه معالي وزیرة الثقافة في الاردن السیده ھیفا النجار.

ثم تحدث السيد وائل جوينات منظم اللجنة الفنية وأكد على مشاركة فنانین قادمین من الاردن وآخرین من الجالیة العربیة الأمیركیة من بینھم: الفنانون جھاد سركیس، وسعد أبو تایھ، ومن أمریكا: جمال كساب، ربیع سمعان، موریس رعد، مخلص دبابنة، ریكاردو الحلاق، معتز حتر، فادي خوري، جیوفاني و نزار خوري، وفرقة الإخوان جاني. وأكد أيضا في المؤتمر الصحافي الذي شارك فیھ مجموعة من الاعلامین العرب والأجانب أن المھرجان سیعكس جمال الثقافة والتراث العربیین من خلال القاء قصائد الشعر وعروض فنیة للرقص والدبكة وعرض خاص وممیز للأدوات التي استخدمھا أجدادنا الأوائل في حیاتھم الیومیة وعرض للألبسة التراثیة والعباءات والشماغات الحمر والزرق

وتحدثت سهى قاقيش من اللجنة المالية عن أهتمام المهرجان بالطفل وتوافر العديد من الألعاب والمساحات المخصصة للاطفال بتغطية أمنية مخصصة لهم مع تواجد أشخاص مدربين على التعامل مع الأطفال ورعايتهم

وقدم منهل حداد مسؤل المطبخ الشعبى مشاركته بعروض لأكلات المنسف، وخبز الشراك، وخبز الصاج، وعروض للمطبخ الشرقي للمأكولات العربیة الشھیة كالفلافل، والشاورما والساندوتشات المحضرة أمام زوار المھرجان، إضافة إلى الحلویات بأنواعھا الكنافة، والبقلاوة، والھریسة.
وأجاب رئیس المھرجان على سؤال وجھھ مندوب شبكة تلفزیون دیترویت في لوس انجلوس عن ضرورة مشاركة الشبیبة والأطفال من أبناء وبنات الجالیة: قال صویص سیكون ھناك فعالیات كثیرة لأحبابنا الأطفال إضافة إلى الكثیر من المفاجآت الھامة والخاصة للأطفال لیتمكنوا من قضاء أوقات ممتعة مع الأھالي.

كما طرح بعض الإعلاميين منهم عنتر رباح وفادى يوسف وعبير سويدن أسئلة مختلفة حول المهرجان المنتظر وأجاب السيد عماد صویص رئيس المهرجان على كل الأسئلة بموضوح شديد

واختتم المؤتمر بدعوة للمشاركة في المھرجان وجهها صویص إلى أبناء الجالیات في الولایات المتحدة الأمیركیة وفي ولایة كالیفورنیا تحدیدا، ودعاھم إلى دعم و المؤازرة و المشاركة من أجل إنجاح مثل ھذه النشاطات الإیجابیة التي تعود بالخیر والفائدة على الجالیات العربیة الأمیركیة والأوطان الأم.

MENAFN30092023000072011014ID1107168734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث