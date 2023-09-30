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المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

9/30/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




احتفل مستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، برعاية رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات.

وشارك في الاحتفال أعضاء مجلس إدارة المستشفى ومديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، وجرى توزيع الهدايا والحلويات على المرضى والمراجعين بهذه المناسبة العطرة.







وبدأت فعاليات الإحتفال عقب إجتماع مجلس إدارة المستشفى العاشر لعام 2023، والذي تم خلاله عرض قانون المسؤولية الطبية والنظام والتعليمات الصادرة عنه من قبل عضو المجلس الدكتور عبد الهادي بريزات.

وفي ختام الحفل، شكر رئيس المجلس ومدير عام المستشفى الكوادر على جهودهم الخيرة والخدمات المميزة التي يقدمونها للمرضى والمراجعين.

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