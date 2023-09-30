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توصيات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023

9/30/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






أكدت اللجنة المنبثقة عن مؤتمر "الحوكمة والتأمين الصحي لعام 2023" الذي عقد الأسبوع الماضي على ضرورة تطوير نظام عادل لتحديد أجور الأطباء يمنع تفرد جهة معينة.

وقال أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني مقرر اللجنة "انه وبناء على جلسات المؤتمر النقاشية الأربعة والأوراق العلمية التي تم مناقشتها فان اللجنة أكدت على ضرورة تطوير نظام عادل لتحديد أجور الأطباء يمنع تفرد جهة معينة,"

واكد " على ضرورة تعديل التشريعات الحالية ( نظام أجور الأطباء لسنة 1989 والصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2019) بحيث يتم تحديد هذه الأجور بالتشاور والتوافق مع الجهات المعنية من نقابة الأطباء, وزارة الصحة, جمعية المستشفيات الخاصة, الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الجمعية الوطنية لحماية المشتهلك, الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن,الإتحاد الأردني لشركات التأمين وائتلاف حماية المريض."

وأضاف أن اللجنة أوصت باعتماد خارطة الطريق الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة التي أعدتها منظمة الصحة العالمي بناء على طلب وزارة الصحة وشاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة وتشكيل فريق عمل وطني لوضع برامج وآليات لتنفيذها.

وأشار إلى ضرورة إيحاد مرجعية وطنية قادرة على حوكمة النظام الصحي وتحقيق التزام الدولة السياسي بتوفير التغطية الصحية الشاملة للسكان ويمكن تقوية وزارة الصحة إداريّا وفنيّا لتقوم بهذا الدور على أن تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العلاجية جهة رسمية مستقلة عن الوزارة على غرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ولفت أن اللجنة أوصت بتوحيد صناديق التأمين الصحي وإيجاد إدارة واحدة أو هيئة وطنية موحدة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية, إضافة الى إدخال نظام التأمين الصحي الإلزامي لكافة السكان على غرار التأمين الإلزامي للسيارات على أن تقوم الحكومة بدفع أقساط الفقراء والعاطلين عن العمل وكبار السن.

وشددت اللجنة على أهمية إيجاد آلية ونظام تحويلي فعال وصارم لجعل الرعاية الصحية الأولية المدخل الرئيسي لتلقي الخدمات الصحية, على أن يكون هذا النظام ذو اتجاهين بحيث يعاد تحويل المريض إلى المركز الصحي بعد انتهاء معالجته الرئيسية في المستشفى.

وأكدت على ضرورة الضبط الصارم للتوسع الأفقي في المستشفيات الحكومية شاملًا الحد من التوسع في البنية التحتية والتكنولوجية للمستوى العلاجي الثالث غير المبرر لتوجيه الأموال لدعم الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت على ضرورة تبني نموذج الشراء الاستراتيجي لدفع تكاليف المعالجة لمقدمي الخدمات الصحية بدلا من النموذج السائد حاليَّا وهو الدفع على أساس الرسوم مقابل الخدمة الذي يعتبر سببًا رئيسيًّا من أسباب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ويحد من التغطية الصحية الشاملة للسكان, مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في الجهود الوطنية التي بذلت مؤخرًا لتخفيض أسعار الدواء مع ارتفاع تكاليف الدواء.

واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة وضع وتنفيذ خطة وطنية لتوحيد البروتوكولات العلاجية على المستوى الوطني والرقابة على التقيد بها لضبط التكاليف ومنع الهدر وضمان جودة الرعاية الصحية.

وكان عدد من الخبراء من القطاعين العام والخاص قد اكدوا خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية على مدى يومين في البحر الميت تحت عنوان ( الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023) على ضرورة معالجة التحديات التي تعيق الوصول إلى تامين صحي شامل, مشددين على أهمية التنسيق والتخطيط في إدارة الموارد والحوكمة، لتحقيق الفرص الذهبية، للوصول إلى مستوى متقدم من خدمات صحية تقدم بعدالة وجودة عالمية.
وتناول المؤتمر في نقاشاته محاور الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، والتمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.
واكد المؤتمرون على ضرورة توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول جميع المقيمين على أرض المملكة، وتوفير حماية صحية واجتماعية فعال تحد من الفقر، وتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية وبعدالة وشفافية، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لتحريك عجلة الاقتصاد.

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