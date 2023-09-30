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الأردن يسارع بمجاراة الركب العالمي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

9/30/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يُسارع الأردن لتحقيق جملة مستهدفات استراتيجية، تحقق مفاهيم الاستدامة الاقتصادية، عبر مجاراة الركب العالمي الرامي لمواجهة التغير المناخي ومسبباته، التي باتت تنتج تحديات متسارعة في الأمن الغذائي والتلوث البيئي والتنوع الحيوي والطاقة والتمكين المالي، والفقر والجوع وغيرها.
وأكد خبراء بيئة واقتصاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تطبيق أي من الحاجات الملحة لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، يتطلب توعية الأفراد بأهمية الحفاظ على الموارد المتاحة حالياً، لتلبية الاحتياجات، مع ضمان أن تلبي الموارد الحاجات المستقبلية للأجيال القادمة.
ويهدف محرّك البيئة المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءًا أصيلاً من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة، عبر 20 مبادرة في مجالات الاقتصاد الأخضر ونمو القطاعات الخضراء، التنمية الحضرية الخضراء.
وتعد الاستدامة عنصراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمملكة، إذ تسعى رؤية التحديث إلى ضرورية تبني رؤية شمولية لتطوير أنظمة النقل المستدامة، وإنشاء محطات للشحن الكهربائي، وتحفيز السياحة البيئية والأنشطة الصديقة للبيئة والقائمة على تجربة الاندماج مع الطبيعة، واستخدام أنماط زراعية تتواءم مع البيئة المناخيّة، وتشجيع الاستخدام الكفؤ للمياه، وتحسين جودتها، وتوفير موارد مائية جديدة مثل مشروع الناقل الوطني، وخفض مستوى الفاقد وصولاً للمعايير الفضلى دوليًّا، إضافة إلى تقليل مصادر النفايات، وتطوير إدارتها، وإعادة تدويرها، ونمذجة البيانات المناخية.
وأكد الخبير في الأمن الغذائي والطوارئ، وسفير بعثة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، سابقاً، الدكتور فاضل الزعبي، أن النظام المستدام يجب أن يكون متوازناً في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية للأجيال المقبلة.
ولفت إلى أن مفهوم الاستدامة، يشير إلى ما سنتركه للأجيال القادمة، بما سيلبي احتياجات الجيل الحالي ولا يمس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.
وقال إن الهدف الرئيسي للاستدامة هو تحسين جودة الحياة على المدى الطويل للأفراد والمجتمعات، حالياً ومستقبلاً، عبر استخدام الموارد بفعالية، وتشجيع التنمية الاقتصادية، وتقليل النفايات والحد من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يضمن للأجيال المستقبلية الاستفادة من موارد الكوكب.
وأشار إلى أن التصدي لتغير المناخ، والحد من انبعاثات الغازات، تحد كبير، يؤثر سلبياً على الموارد الحالية والمستقبلية، إذ أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة الآن، مثلاً، يؤثر على الإنتاج الزراعي بالنقصان بنحو 10 بالمئة، وفي حال ارتفاعها إلى درجتين خلال نحو 25 سنة، ستكون العواقب "قاتلة"
وأضاف "لم نعد نمتلك الثراء والترف لنستمر بالموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض بنفس الوتيرة، ولا بد من اتخاذ قرارات حكيمة وتنفيذ إجراءات مناسبة، للحفاظ على المستقبل."
وأكد الزعبي، أن الاستدامة هي أساس الأمن الغذائي، عبر العديد من الطرق الهادفة إلى ضمان توفير الغذاء حالياً ومستقبلاً، بدون إحداث تلف بيئي أو استنزاف للموارد، مشيراً إلى زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام تقنيات الزراعة المستدامة مثل الزراعة العضوية وتنويع المحاصيل وتحسين إدارة المياه، والتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية.
كما أكد ضرورة تعزيز البنية التحتية الريفية، وضمان توفير الوصول إلى مياه نقية وري فعال وطاقة ونقل واتصالات وتقنيات وغيرها، واستخدام المكننة الزراعية كقوة في التغيير، لافتاً إلى أن تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، أصبح حاجة ملحة تتطلب الابتكار والتقنيات المتطورة، كأنظمة الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والمعدات آلية التشغيل.
ودعا إلى المحافظة على التنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات، كون وجودها يساهم في توفير الغذاء والتكيف مع تغيرات المناخ، بالإضافة إلى إدارة الموارد بنحو مستدام، خاصة التربة والمياه والغابات وتقليل الهدر الغذائي والاستثمار في البحث العلمي والتطوير، خاصة في مجالات مجالات الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الزراعة المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي، الذي يتيح تبادل المعرفة الأساسية للاستدامة.
وقال إن الأردن يواجه تحدي قلة الأراضي المستخدمة للزراعة، إذ يزرع الأردنيون نحو 25 بالمئة فقط من الأراضي الصالحة لذلك، وشُح المياه، الذي يفرض استخدام تقنيات بيئية وهندسة وراثية تزيد إنتاجية كل متر مكعب من المياه.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، حمزة العلياني، إن إدارة الاستدامة ستساهم بنحو كبير في إيجاد عالم أفضل للعمل في المستقبل، وستحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة القضاء على الفقر والجوع، وتوفير الصحة والرفاه، والتعليم الجيد، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، توفير طاقة نظيفة بأسعار مقبولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، وإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين والعمل المناخي.
وأوضح العلياني، أن الاستدامة تعني الحفاظ على استغلال الموارد الطبيعية والإنسانية بنحو متوازن، لضمان استخدامها في المستقبل، بما يوفر حياة أفضل للجيل الحالي دون أن يؤثر على حياة الأجيال القادمة، من خلال النظر للمستقبل عند اتخاذ قرارات في الوقت الحاضر.
وأشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، عرّفت الاستدامة على أنها "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة"، لافتاً إلى أن الاستدامة قد تنقسم إلى نواحي اقتصادية واجتماعية وبيئية وبشرية.
وأكد أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ لا توجد موارد طبيعية كافية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي على أساس النموذج الخطي، وهو يتيح الفرصة، ليس فقط من أجل معالجة قيود الموارد الأساسية، ولكن أيضاً من أجل منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشمولية.
وأضاف "إن مفهوم الاقتصاد الدائري يبدأ من مرحلة التصميم، من خلال اعتماد استراتيجيات لتصميم منتجات وخدمات يمكن إعادة استخدامها وتدويرها، ما يقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة والمواد الخام المطلوبة لعملية الإنتاج، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية المرتبطة بصدمات الأسعار لهذه الموارد، بسبب انقطاع سلاسل الإمداد المرتبطة بها، أو شحها في الطبيعة".
ودعا إلى رفع الاهتمام والتوعية العامة بقضايا الاستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياته.
ولفت إلى أن الأردن يتجه بخطوات واثقة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ، ليصبح دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وفعّالة في استغلال الموارد، ومركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال الصديقة للبيئة والابتكار، من خلال التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك استخدام أنواع جديدة من الطاقة كالهيدروجين وتشجيع الاستخدام الكفؤ للطاقة، حيث تطمح المملكة لأن تمثل الطاقة المتجددة 50 بالمئة من استخداماتها بحلول عام 2030.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، عمر الشوشان، إن الاستدامة يمكن أن تكون عنصراً أساسياً في مستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الابتكار في عدة مجالات مثل، الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المحافظة على الموارد الطبيعية والحلول المبنية على الطبيعة، وتوفير فرص عمل خضراء من الأنشطة الاقتصادية العاملة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، والسياحة البيئية وإدارة الأنظمة البيئية، ومشاريع الزراعة الذكية مناخياً، ومشاريع البناء الأخضر والتخطيط الحضري والمدن الذكية، ومشاريع النقل الخضراء، مشاريع تحلية المياه والري الحديثة.
وأضاف، إن الاستدامة تساعد في تقليل تأثير التغير المناخي والاعتماد على مصادر متجددة للموارد، وتعزز الإنتاج الزراعي وإدارة المياه بفعالية، ما يحسن السلامة المائية والغذائية.
وأشار إلى أن تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني، يتطلب تبني تقنيات نظيفة، عبر الاستثمار في تطويرها من حيث، استهلاك الموارد، وتعزيز الوعي والتعليم الخاصين بالتصرف بنحو مستدام، ووضع سياسات وإجراءات تشجع على الممارسات المستدامة وتقليل التلوث، والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية على المستوى العالمي.
وأكد أن وجود الإرادة السياسية لدى الحكومات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتوجيه أدوات التمويل من منح وقروض للمشاريع ذات الاستدامة البيئية، مستوجبات يجب توفيرها لحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.
واعتبر الشوشان، أن الواقع حالياً، عالميًا وإقليميا ووطنياً، لا يسير وفق معايير الاستدامة البيئية، في ظل وجود حالة استنزاف لرأس المال الطبيعي، بنحو غير مسبوق، ما أدى إلى تدهور الكثير من الأنظمة البيئية والأنواع، ما يهدد منظومة الأمن الغذائي والمائي والمناخي، ويكبد خسائر اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن عدم الالتزام في معايير الاستدامة يوفر بيئة خصبة للنزاع وعدم الاستقرار على المستوى العالمي ويزيد من الفقر والجوع.
وقال مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، معن عياصرة، إن الاستدامة مرتبطة باستمرارية الموارد الطبيعية واستغلالها لأطول فترة ممكنة، تؤدي إلى استمرارية الحياة وتعاقب الأجيال، مشيراً إلى ارتباطها بالاقتصاد بنحو وثيق في مختلف الدول.
وأوضح أن تحقيق الاستدامة، يحقق نمواً اقتصادياً على مختلف المستويات، فمثلاً يمكن أن توفر مصادر الطاقة النظيفة نمواً اقتصادياً، عبر تخفيض تكاليف الطاقة، ما ينعكس على قدرة المنشآت على المنافسة محلياً وفي أسواق التصدير.
وأشار إلى أن تحقيق الاستدامة ينبه إلى ضرورة تعزيز البيئة التشريعية والاستثمارية المحفزة على استغلال هذه المصادر، ما يحقق النمو الاقتصادي ويخفف من الآثار البيئية ومنها التغير المناخي.
ولفت إلى أن ارتباط تطبيق مبادئ كفاءة الموارد وتطبيق أسس كفاءة استغلال المياه والطاقة والغذاء، سيعزز من النمو الاقتصادي ويخفف من هدر الموارد على المستوى الوطني، عبر كل القطاعات، ما يعزز تحقيق الأهداف التنموية في هذه المجالات.
واعتبر أن الاستدامة تواجه عدداً من التحديات، المتمثلة في زيادة الطلب على الموارد الطبيعية وتغير المناخ والتدهور البيئي، ما يتطلب توفير بيئة تشريعية محفزة وناظمة مرتبطة مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة المنبثقة عن الأمم المتحدة، والمبنية على الالتزامات الوطنية أمام المجتمع الدولي، ضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة، ومن أهمها اتفاقية التغير المناخي التي وضعت أهدافا وطنية تعنى بتخفيض الانبعاثات.
وأكد أن تكوين البيئة التشريعية المحفزة من أنظمة وتعليمات وخطط وطنية، يضع المسؤوليات على كل القطاعات من خلال جميع الشركاء، عبر التركيز على الآلية التكاملية، التي تضمن التشاركية الفاعلة مع القطاعات المختلفة مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني والمحلي، بهدف تضافر الجهود في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالاستدامة.
وأشار عياصرة، إلى ضرورة رفع الوعي بكفاءة استغلال الموارد، وتوفير البرامج المحفزة لتعزيز مبادئ كفاءة الموارد، سواء كانت موارد الطاقة أو المياه أو الغذاء، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو الموارد المستدامة مثل مصادر الطاقة النظيفة.
وبين سفير الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط للمعهد العالمي لإدارة الابتكار، الدكتور عبدالرحمن زريق، أن الاستدامة تتضمن تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لضمان استدامة النمو والتنمية، لافتاً إلى أنها تلعب دوراً حاسماً في مستقبل الاقتصاد الوطني في الأردن وفي العالم.
وقال إن تبني ممارسات اقتصادية مستدامة واستخدام مصادر متجددة للطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، يمكن أن يقلل التأثير البيئي والتكاليف الاقتصادية طويلة الأمد، ما يعني تعزيز مقاومة الاقتصاد لتحديات التغير المناخي وتحقيق الاستقرار في توفير الغذاء والمياه والطاقة.
واعتبر أن تحقيق الاستدامة في الأردن، يستدعي تطوير استراتيجيات للحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة الطاقية في الصناعة والمنازل، وتعزيز الزراعة المستدامة ودعم القطاع الزراعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتعزيز الوعي بقضايا البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.
وأكد زريق، أن تحقيق الاستدامة يتطلب جهداً مشتركاً من الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص للتعامل مع التحديات والعمل نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة في الأردن.-(بترا)




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