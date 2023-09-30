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في أول أيام عيد العرش.. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى-(صور وفيديوهات)

9/30/2023 4:29:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفاد تقرير فلسطيني بأداء عشرات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مقدسيين قولهم إن“عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي”.


وأضافوا أن“شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين”.

ووفق الوكالة“يستغل الاحتلال الأعياد اليهودية لفرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة”. -(وكالات)

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