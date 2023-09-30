سفراء PUMA من الطراز العالمي يحتفلون بمرور 75 عامًا على تاريخ الرياضة

قال Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA: "أعتقد أنه طوال هذه السنوات الـ 75، هناك شيء واحد لم يتغير في PUMA وهو الهدف". "نحن هنا لكتابة التاريخ المستقبلي للرياضة والثقافة".

انضم إلى أسرع رجل في العالم، يوسين بولت، على خشبة المسرح؛ وأساطير PUMA الآخرين في مقر الشركة في هرتسوغيناوراخ، بألمانيا، للحديث عن أبرز الأحداث في مسيرتهم المهنية وكيف عملوا مع العلامة التجارية لكتابة تاريخ الرياضة: الفائز بست مرات في البطولات الأربع الكبرى Boris Becker، والحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 1991 من فيفا Lothar Matthäus، وعضو قاعة مشاهير الدوري الأميركي للمحترفين Ralph Sampson بالإضافة إلى أبطال العالم في سباقات المضمار والميدان Linford Christie، وHeike Drechsler، وArmand“Mondo” Duplantis، وColin Jackson، وMerlene Ottey وYaroslava Mahuchikh.

قال Usain Bolt: "تحقق النجاح نتيجة العمل المتواصل في الكواليس، والتدريب، والتفاني والتضحية التي قمت بها. "هذا هو المكان الذي بذلت فيه كل الجهد، ولكن عندما كنت أخوض المنافسات، كنت أستمتع للغاية. كنت أخوض المنافسات لأقوم بأداء رسالة، وليس فقط لأخرج وأركض. وأعتقد أنني غيرت اللعبة من خلال أن أُظهر الناس أنه يمكنك الاسترخاء، والاستمتاع بما تفعله".

تحدث Boris Becker، الذي فاز بأول لقب له في بطولة ويمبلدون في سن 17، عن طبيعة شعوره أن يكون ناجحًا جدًا في هذه السن المبكرة.

"جمال الشباب هو أنك أصغر من أن تعرف أنه ليس من المفترض أن تفوز. لكنك تشعر أن الناس ينظرون إليك بشكل مختلف. في الصباح، تذهب إلى غرفة خلع الملابس ويحدق الرجال، كما لو كنت رجلًا من المريخ، لأنك صغير جدًا. قال بيكر: "لقد غيرت الرياضة حياتي حقًا بطريقة درامية".

كما بدأت Merlene Ottey مسيرتها الرياضية في سن مبكرة ولكنها تنافست على المستوى الدولي في الخمسينيات من عمرها. أخبرت الجمهور أن حب الرياضة هو ما جعلها تستمر.

"أحببت ما كنت أفعله. عندما يكون لديك هذا الشغف، تكون مستعدًا عقليًا لأي تحدٍ. أنت جاهز لذلك. ولست من يتقبل الهزيمة ولا يفعل شيئًا. قالت: "سأحاول دائمًا في المرة القادمة".

كان لدىRudolf Dassler، مؤسس PUMA رؤية لإنشاء منتجات من شأنها أن تمنح رياضييه خفة الحركة وأداء القط الكبير. من نتوءات الأحذية التي ساعدت رياضيي سباقات المضمار والميدان في PUMA على الفوز بالألقاب وتسجيل الأرقام القياسية، إلى مضارب التنس التي استخدمها بوريس بيكر البالغ من العمر 17 عامًا للفوز في ويمبلدون، أو أحذية كرة القدم التي لعب بها لاعبون أسطوريون مثل Lothar Matthäus: وقفت PUMA إلى جانب هذه الرؤية لمدة 75 عامًا.

قال Heike Drechsler، الذي حصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في الوثب الطويل في عامي 1992 و2000: "لم تكن الأحذية العادية جيدة للقفز الطويل لأنها كانت غير مستقرة للغاية. لقد عملت مع PUMA، وقدمت بعض الملاحظات وصنعوا حذاءً جيدًا حقًا. هذا ساعدني كثيرًا".

على مدار تاريخها، أسست PUMA ثقافة الأوائل لمساعدة الرياضيين على الأداء على أعلى مستوى من خلال تصميمات مبتكرة مثل أول حذاء كرة قدم مع نتوءات لولبية في عام 1952، أو ارتفاع الفرشاة الأسطوري في عام 1968، أو حذاء RS - Computer الرائد في عام 1986، أو أول قرص حذاء رياضي من دون دانتيل في عام 1991 أو، في الآونة الأخيرة، تقنية الرغوة المتطورة NITRO من PUMA لأحذية الجري.

اقتباسات أخرى من الحدث

عن العقلية الرابحة:

Ralph Sampson: "كانت التوقعات عالية، لكن توقعاتي كانت أعلى. أردت أن أكون جيدًا. وخضت أول مباراة لي مع كل النجوم في موسم المبتدئين وباقي الإنجازات تحقق بعد ثلاث أو أربع سنوات. ثم أصبحت اللاعب الأكثر قيمة في لعبة كل النجوم وذهبت إلى النهائيات وكل تلك الأشياء الجيدة أيضًا. حتى اليوم، كل توقعاتي عالية جدًا. لذلك بغض النظر عن طبيعة المنافسة، فإن أدائي ثابت في أعلى مستوى".

Yaroslava Mahuchikh: "كل سنتيمتر مهم ومحاولة تحطيم الأرقام صعبة جدًا. لكن بالطبع، لدي هدف تسجيل رقم قياسي عالمي جديد وبالطبع لدي هدف الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية".

Armand“Mondo” Duplantis: "لا أستطيع أن أتذكر الحياة قبل القفز بالزانة. أعتقد لأنه في الأساس لم تكن لدي حياة، على ما أعتقد. كان والدي محترفًا في رياضة القفز بالزانة وبنى قبوًا كاملاً للتدرب في فناءنا الخلفي في لويزيانا. لم أُجبر على ذلك، لكنه كان أمامي طوال الوقت. يبدو الأمر كما لو أنك لست مضطرًا لذلك، ولكن عليك ذلك نوعًا ما. عليك أن تحاول على الأقل. لذلك كنت جيدًا جدًا منذ سن مبكرة جدًا. الآن يبدو أن كل شيء يجتمع معًا بطريقة لطيفة لدرجة أنني سأبقى على هذا الطريق، وأستمر في فعل ما أفعله. أعلم أن لدي حواجز أعلى بكثير في داخلي، لذلك أستمر في القيام بذلك".

Linford Christie: "كل ما فزت به أنا فخور به. كلما كان السباق أكثر صعوبة، كلما استمتعت به أكثر، لأنهم يقولون إنه كلما كانت المعركة أكثر سخونة، كان النصر أكثر حلاوة. في بعض الأحيان عليك أن تخسر لتقدير طعم الفوز وكيفية الإحساس به. لأن الخسارة ليست شعورًا جيدًا، لكنك تحتاجها لأنها تبقيك مستمرًا".

حول علاقتهم مع PUMA

Colin Jackson –"على مر السنين، تمتعت بسلوك مفعم بالحيوية وإيجابي للغاية. أعتقد أن هذا استمر منذ بداية ممارستنا الرياضة ومن الرائع حقًا رؤيته مستمرًا إلى الآن. وأعتقد أن هذا هو السبب في أننا نتحدث عن حالة عائلية، وهذا هو السبب في أن العائلة تمنحك هذا الشعور بالدفء. أنت هناك. إنها الصداقة الحميمة. لا يوجد أحد أكبر من الجميع. نحن جميعًا في هذا معًا. وأعتقد أن هذا الأمر ساحر للغاية عندما يتعلق الأمر بعلامة PUMA التجارية".

Lothar Matthäus: "كان الأمر مميزًا دائمًا بالنسبة لي، لأنني كنت أكبر مع PUMA. كان والدي يعمل لدى PUMA. كان يفتح المصنع في الصباح، وكان آخر من يغادر. وكنت أعيش بجوار المصنع في المبنى المجاور. هذا يعني أن مكتب PUMA وغرفة نومي كانا على بعد 20 مترًا من بعضهما. لطالما كان لدي أفضل حذاء، فقد كان حذاء PUMA KING رائعًا. عندما لعبت وأنا أرتديه، كان ناعمًا جدًا وشعرت بالراحة. وما هو الأهم من كل ذلك؟ سجلت الكثير من الأهداف. لهذا السبب كان هذا أفضل حذاء على الإطلاق".