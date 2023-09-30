سفراء PUMA من الطراز العالمي يحتفلون بمرور 75 عامًا على تاريخ الرياضة

(MENAFN- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--شاركت شركة PUMA الرياضية والعديد من سفرائها من الطراز العالمي بعض أكثر اللحظات التي لا تنسى في تاريخ الرياضة على مدار الـ 75 عامًا الماضية للاحتفال بالذكرى السنوية للشركة كأسرع علامة تجارية رياضية في العالم.
قال Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA: "أعتقد أنه طوال هذه السنوات الـ 75، هناك شيء واحد لم يتغير في PUMA وهو الهدف". "نحن هنا لكتابة التاريخ المستقبلي للرياضة والثقافة".
انضم إلى أسرع رجل في العالم، يوسين بولت، على خشبة المسرح؛ وأساطير PUMA الآخرين في مقر الشركة في هرتسوغيناوراخ، بألمانيا، للحديث عن أبرز الأحداث في مسيرتهم المهنية وكيف عملوا مع العلامة التجارية لكتابة تاريخ الرياضة: الفائز بست مرات في البطولات الأربع الكبرى Boris Becker، والحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 1991 من فيفا Lothar Matthäus، وعضو قاعة مشاهير الدوري الأميركي للمحترفين Ralph Sampson بالإضافة إلى أبطال العالم في سباقات المضمار والميدان Linford Christie، وHeike Drechsler، وArmand“Mondo” Duplantis، وColin Jackson، وMerlene Ottey وYaroslava Mahuchikh.
قال Usain Bolt: "تحقق النجاح نتيجة العمل المتواصل في الكواليس، والتدريب، والتفاني والتضحية التي قمت بها. "هذا هو المكان الذي بذلت فيه كل الجهد، ولكن عندما كنت أخوض المنافسات، كنت أستمتع للغاية. كنت أخوض المنافسات لأقوم بأداء رسالة، وليس فقط لأخرج وأركض. وأعتقد أنني غيرت اللعبة من خلال أن أُظهر الناس أنه يمكنك الاسترخاء، والاستمتاع بما تفعله".
تحدث Boris Becker، الذي فاز بأول لقب له في بطولة ويمبلدون في سن 17، عن طبيعة شعوره أن يكون ناجحًا جدًا في هذه السن المبكرة.
"جمال الشباب هو أنك أصغر من أن تعرف أنه ليس من المفترض أن تفوز. لكنك تشعر أن الناس ينظرون إليك بشكل مختلف. في الصباح، تذهب إلى غرفة خلع الملابس ويحدق الرجال، كما لو كنت رجلًا من المريخ، لأنك صغير جدًا. قال بيكر: "لقد غيرت الرياضة حياتي حقًا بطريقة درامية".
كما بدأت Merlene Ottey مسيرتها الرياضية في سن مبكرة ولكنها تنافست على المستوى الدولي في الخمسينيات من عمرها. أخبرت الجمهور أن حب الرياضة هو ما جعلها تستمر.
"أحببت ما كنت أفعله. عندما يكون لديك هذا الشغف، تكون مستعدًا عقليًا لأي تحدٍ. أنت جاهز لذلك. ولست من يتقبل الهزيمة ولا يفعل شيئًا. قالت: "سأحاول دائمًا في المرة القادمة".
كان لدىRudolf Dassler، مؤسس PUMA رؤية لإنشاء منتجات من شأنها أن تمنح رياضييه خفة الحركة وأداء القط الكبير. من نتوءات الأحذية التي ساعدت رياضيي سباقات المضمار والميدان في PUMA على الفوز بالألقاب وتسجيل الأرقام القياسية، إلى مضارب التنس التي استخدمها بوريس بيكر البالغ من العمر 17 عامًا للفوز في ويمبلدون، أو أحذية كرة القدم التي لعب بها لاعبون أسطوريون مثل Lothar Matthäus: وقفت PUMA إلى جانب هذه الرؤية لمدة 75 عامًا.
قال Heike Drechsler، الذي حصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في الوثب الطويل في عامي 1992 و2000: "لم تكن الأحذية العادية جيدة للقفز الطويل لأنها كانت غير مستقرة للغاية. لقد عملت مع PUMA، وقدمت بعض الملاحظات وصنعوا حذاءً جيدًا حقًا. هذا ساعدني كثيرًا".
على مدار تاريخها، أسست PUMA ثقافة الأوائل لمساعدة الرياضيين على الأداء على أعلى مستوى من خلال تصميمات مبتكرة مثل أول حذاء كرة قدم مع نتوءات لولبية في عام 1952، أو ارتفاع الفرشاة الأسطوري في عام 1968، أو حذاء RS - Computer الرائد في عام 1986، أو أول قرص حذاء رياضي من دون دانتيل في عام 1991 أو، في الآونة الأخيرة، تقنية الرغوة المتطورة NITRO من PUMA لأحذية الجري.
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عن العقلية الرابحة:
Ralph Sampson: "كانت التوقعات عالية، لكن توقعاتي كانت أعلى. أردت أن أكون جيدًا. وخضت أول مباراة لي مع كل النجوم في موسم المبتدئين وباقي الإنجازات تحقق بعد ثلاث أو أربع سنوات. ثم أصبحت اللاعب الأكثر قيمة في لعبة كل النجوم وذهبت إلى النهائيات وكل تلك الأشياء الجيدة أيضًا. حتى اليوم، كل توقعاتي عالية جدًا. لذلك بغض النظر عن طبيعة المنافسة، فإن أدائي ثابت في أعلى مستوى".
Yaroslava Mahuchikh: "كل سنتيمتر مهم ومحاولة تحطيم الأرقام صعبة جدًا. لكن بالطبع، لدي هدف تسجيل رقم قياسي عالمي جديد وبالطبع لدي هدف الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية".
Armand“Mondo” Duplantis: "لا أستطيع أن أتذكر الحياة قبل القفز بالزانة. أعتقد لأنه في الأساس لم تكن لدي حياة، على ما أعتقد. كان والدي محترفًا في رياضة القفز بالزانة وبنى قبوًا كاملاً للتدرب في فناءنا الخلفي في لويزيانا. لم أُجبر على ذلك، لكنه كان أمامي طوال الوقت. يبدو الأمر كما لو أنك لست مضطرًا لذلك، ولكن عليك ذلك نوعًا ما. عليك أن تحاول على الأقل. لذلك كنت جيدًا جدًا منذ سن مبكرة جدًا. الآن يبدو أن كل شيء يجتمع معًا بطريقة لطيفة لدرجة أنني سأبقى على هذا الطريق، وأستمر في فعل ما أفعله. أعلم أن لدي حواجز أعلى بكثير في داخلي، لذلك أستمر في القيام بذلك".
Linford Christie: "كل ما فزت به أنا فخور به. كلما كان السباق أكثر صعوبة، كلما استمتعت به أكثر، لأنهم يقولون إنه كلما كانت المعركة أكثر سخونة، كان النصر أكثر حلاوة. في بعض الأحيان عليك أن تخسر لتقدير طعم الفوز وكيفية الإحساس به. لأن الخسارة ليست شعورًا جيدًا، لكنك تحتاجها لأنها تبقيك مستمرًا".
حول علاقتهم مع PUMA
Colin Jackson –"على مر السنين، تمتعت بسلوك مفعم بالحيوية وإيجابي للغاية. أعتقد أن هذا استمر منذ بداية ممارستنا الرياضة ومن الرائع حقًا رؤيته مستمرًا إلى الآن. وأعتقد أن هذا هو السبب في أننا نتحدث عن حالة عائلية، وهذا هو السبب في أن العائلة تمنحك هذا الشعور بالدفء. أنت هناك. إنها الصداقة الحميمة. لا يوجد أحد أكبر من الجميع. نحن جميعًا في هذا معًا. وأعتقد أن هذا الأمر ساحر للغاية عندما يتعلق الأمر بعلامة PUMA التجارية".
Lothar Matthäus: "كان الأمر مميزًا دائمًا بالنسبة لي، لأنني كنت أكبر مع PUMA. كان والدي يعمل لدى PUMA. كان يفتح المصنع في الصباح، وكان آخر من يغادر. وكنت أعيش بجوار المصنع في المبنى المجاور. هذا يعني أن مكتب PUMA وغرفة نومي كانا على بعد 20 مترًا من بعضهما. لطالما كان لدي أفضل حذاء، فقد كان حذاء PUMA KING رائعًا. عندما لعبت وأنا أرتديه، كان ناعمًا جدًا وشعرت بالراحة. وما هو الأهم من كل ذلك؟ سجلت الكثير من الأهداف. لهذا السبب كان هذا أفضل حذاء على الإطلاق".
تُعد PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. كما توزع الشركة منتجاتها فيما يزيد عن 120 بلدًا، ويعمل بها قرابة 20000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ الألمانية.
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