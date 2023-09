تطلق شركات Estée Lauder حملة سرطان الثدي لعام 2023: متحدون بشكل جميل للمساعدة في القضاء على سرطان الثدي

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--على مدى أكثر من 30 عامًا، كرّست حملة شركات Estée Lauder لسرطان الثدي (يُشار إليها هنا باسم "الحملة") جهودها لتعزيز إمكانية الوصول إلى عالم خالٍ من سرطان الثدي للجميع. في أكتوبر من هذا العام، تحتفل شركات Estée Lauder‏ (ELC) بشهر التوعية بسرطان الثدي من خلال إطلاق الحملة لدعم المجتمع العالمي لسرطان الثدي.

وباعتبارها أكبر برامج الشركة ذات التأثير الاجتماعي، تواصل الحملة تشجيع الإجراءات القائمة على الأهداف وهي حجر الزاوية في استثمارات الشركة الاجتماعية في النهوض بالمرأة وصحتها وتعليمها. من خلال الحملة، كانت شركات Estée Lauder‏ أيضًا داعمًا طويل الأمد للمرأة في العلوم والبحوث والطب، حيث قامت بتمويل العديد من المنح والبرامج في جميع أنحاء العالم وتسريع الفرص للنساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تأسست الحملة على يد Evelyn H. Lauder في عام 1992 مع إطلاق الشريط الوردي الشهير. في الوقت الذي لم يتم فيه التحدث عن سرطان الثدي بشكل علني، رأت Evelyn وشركات Estée Lauder‏ فرصة لزيادة الوعي بالمرض ومعالجة الوصمات في صحة المرأة – مما ألهم العالم للتحرك والعمل في نفس أهداف الحملة للمساعدة في خلق عالم خالٍ من سرطان الثدي للجميع.‏

قامت حملة شركات Estée Lauder‏ لسرطان الثدي ومؤسسة شركات Estée Lauder‏ الخيرية (ELCCF) معًا بتمويل ما يزيد عن 118 مليون دولار على مستوى العالم لإجراء الأبحاث المنقذة للحياة وتقديم الخدمات التعليمية والطبية، مع توفير أكثر من 93 مليون دولار لتمويل الأبحاث الطبية من خلال مؤسسة أبحاث سرطان الثدي (BCRF). مؤسسة أبحاث سرطان الثدي، التي أسستها أيضًا Evelyn Lauder في عام 1993، هي الشريك الرائد غير الربحي للحملة، المكرس للنهوض بأكثر الأبحاث الواعدة في العالم للقضاء على سرطان الثدي.

تكريما للذكرى السنوية الثلاثين للحملة في عام 2022، تعهدت مؤسسة الإمارات لتغير المناخ بالتبرع بمبلغ 15 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمؤسسة أبحاث سرطان الثدي لتمويل الأبحاث الرائدة التي من شأنها تعزيز هدف الحد من التفاوتات في الإصابة بسرطان الثدي وتحسين النتائج. هذه الدراسة الشاملة لتقاطع المحددات الاجتماعية للصحة والأمراض المصاحبة وبيولوجيا سرطان الثدي لدى النساء السود لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على التفاوتات في الإصابة بسرطان الثدي على مستوى العالم. وضعت لجنة توجيهية متنوعة، بالإضافة إلى لجان فرعية، تتألف من خبراء مؤسسة أبحاث سرطان الثدي المتخصصين في دراسة التفاوتات من المؤسسات الأكاديمية والطبية المشهود لها من جميع أنحاء البلاد أهدافًا أولية حاسمة لتحديد جذور العدالة الصحية والتفاوتات في نتائج سرطان الثدي. ستبني المعلومات الواردة من آلاف المرضى هذا المشروع الحيوي لتوليد البيانات وهي الخطوة الأولى في هذه المبادرة متعددة السنوات.

هذا العام، ستقوم الحملة بما يلي:



دعم أكثر من 60 منظمة في جميع أنحاء العالم تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للمجتمعات المحلية

تكريم الذكرى السنوية العشرين لحملة سرطان الثدي في الصين، بما في ذلك إضاءة No.1 Wai Tan Yuan, Shanghai

معالجة التفاوتات الموجودة عبر مشهد سرطان الثدي بأكمله

تمويل البحوث الطبية والزمالات في جميع أنحاء العالم

تمويل الموارد والخدمات الطبية بما في ذلك الوصول إلى صور الثدي الشعاعية/الفحوصات للفئات الضعيفة ذات الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية

تقديم برامج الدعم والعلاج والإرشاد

استضافة وعقد فعاليات للنهوض بالتثقيف في مجال صحة الثدي مع قادة الرأي والخبراء الرئيسيين وتشجيع أصحاب المصلحة في كل مكان على أن يصبحوا دعاة لصحة الثدي

إصدار دعوة لاتخاذ إجراء على Instagram ‏(@‏esteelaudercompanies) في 1 أكتوبر لإشراك الجماهير وجمع الأموال لمؤسسة أبحاث سرطان الثدي باستخدام هاشتاج #TimeToEndBreastCancer

إشراك العلامات التجارية لشركات Estée Lauder: AERIN Beauty وAveda وBobbi Brown Cosmetics وBumble and Bumble وClinique وDarphin وDr. Jart + وEditions de Parfums Fredéric Malle وEstée Lauder وJo Malone London وKILIAN PARIS وLa Mer وLab Series وOrigins وSmashbox وTOM FORD Beauty وToo Faced – حيث يتبرع كل منها إلى مؤسسة أبحاث سرطان الثدي و/أو المنظمات المحلية التي تركز على السرطان في جميع أنحاء العالم من خلال مبيعات المنتجات أو التبرعات المسطحة (تختلف مشاركة العلامة التجارية حسب السوق) إضاءة المباني والمعالم والأماكن الرئيسية في جميع أنحاء العالم باللون الوردي لزيادة الوعي، بما في ذلك مبنى Empire State، في مدينة نيويورك وبرج إيفل، في باريس؛ وبرج العرب، في الإمارات العربية المتحدة، من بين معالم أخرى



"تلتزم شركات Estée Lauder‏ التزامًا لا يتزعزع بالتأثير الاجتماعي، حيث تأتي حملة سرطان الثدي في طليعة هذه الجهود. قال William P. Lauder الرئيس التنفيذي لشركة Estée Lauder:" أنا فخور بشكل لا يصدق بالتقدم الذي أحرزناه منذ أن بدأت والدتي، Evelyn Lauder، الحملة منذ أكثر من 30 عامًا. لقد اتحد موظفونا ومستهلكونا وشركاؤنا المتحمسون لتعزيز الإمكانيات للمتضررين من هذا المرض. معًا، سنواصل تعزيز التقدم، حتى نحقق رؤية والدتي لعالم خالٍ من سرطان الثدي للجميع".

أصبحت الدعوة للقضاء على سرطان الثدي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لأن سرطان الثدي هو السرطان الأكثر تشخيصًا في جميع أنحاء العالم. طالما أن سرطان الثدي مرض يهدد الحياة، فإن التزام شركات Estée Lauder‏ يظل ثابتًا.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: ELCompanies.com/BreastCancerCampaign و@esteelaudercompanies على Instagram.

حول . The Estée Lauder Companies Inc

شركة .EstéeLauder Companies Inc هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر عالية الجودة، وهي مضيفة للعلامات التجارية الفاخرة والمرموقة على مستوى العالم.تُباع منتجات الشركة فيما يقرب من 150 دولة ومنطقة بأسماء تجارية تشمل: Estée Lauder، وAramis، وClinique، وLab Series، وOrigins، وM·A·C، وLa Mer، وBobbi Brown Cosmetics، وAveda، وJo Malone London، وBumble، وbumble، وDarphin Paris، وTOM FORD، وSmashbox، وAERIN Beauty، وLe Labo، وEditions de Parfums Frédéric Malle، وGLAMGLOW، وKILIAN PARIS، وToo Faced، وDr.Jart+، وعائلة DECIEM من العلامات التجارية, بما في ذلك The Ordinary، وNIOD.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.