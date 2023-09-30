تطلق شركات Estée Lauder حملة سرطان الثدي لعام 2023: متحدون بشكل جميل للمساعدة في القضاء على سرطان الثدي

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--على مدى أكثر من 30 عامًا، كرّست حملة شركات Estée Lauder لسرطان الثدي (يُشار إليها هنا باسم "الحملة") جهودها لتعزيز إمكانية الوصول إلى عالم خالٍ من سرطان الثدي للجميع. في أكتوبر من هذا العام، تحتفل شركات Estée Lauder‏ (ELC) بشهر التوعية بسرطان الثدي من خلال إطلاق الحملة لدعم المجتمع العالمي لسرطان الثدي.

وباعتبارها أكبر برامج الشركة ذات التأثير الاجتماعي، تواصل الحملة تشجيع الإجراءات القائمة على الأهداف وهي حجر الزاوية في استثمارات الشركة الاجتماعية في النهوض بالمرأة وصحتها وتعليمها. من خلال الحملة، كانت شركات Estée Lauder‏ أيضًا داعمًا طويل الأمد للمرأة في العلوم والبحوث والطب، حيث قامت بتمويل العديد من المنح والبرامج في جميع أنحاء العالم وتسريع الفرص للنساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تأسست الحملة على يد Evelyn H. Lauder في عام 1992 مع إطلاق الشريط الوردي الشهير. في الوقت الذي لم يتم فيه التحدث عن سرطان الثدي بشكل علني، رأت Evelyn وشركات Estée Lauder‏ فرصة لزيادة الوعي بالمرض ومعالجة الوصمات في صحة المرأة – مما ألهم العالم للتحرك والعمل في نفس أهداف الحملة للمساعدة في خلق عالم خالٍ من سرطان الثدي للجميع.‏

قامت حملة شركات Estée Lauder‏ لسرطان الثدي ومؤسسة شركات Estée Lauder‏ الخيرية (ELCCF) معًا بتمويل ما يزيد عن 118 مليون دولار على مستوى العالم لإجراء الأبحاث المنقذة للحياة وتقديم الخدمات التعليمية والطبية، مع توفير أكثر من 93 مليون دولار لتمويل الأبحاث الطبية من خلال مؤسسة أبحاث سرطان الثدي (BCRF). مؤسسة أبحاث سرطان الثدي، التي أسستها أيضًا Evelyn Lauder في عام 1993، هي الشريك الرائد غير الربحي للحملة، المكرس للنهوض بأكثر الأبحاث الواعدة في العالم للقضاء على سرطان الثدي.

تكريما للذكرى السنوية الثلاثين للحملة في عام 2022، تعهدت مؤسسة الإمارات لتغير المناخ بالتبرع بمبلغ 15 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمؤسسة أبحاث سرطان الثدي لتمويل الأبحاث الرائدة التي من شأنها تعزيز هدف الحد من التفاوتات في الإصابة بسرطان الثدي وتحسين النتائج. هذه الدراسة الشاملة لتقاطع المحددات الاجتماعية للصحة والأمراض المصاحبة وبيولوجيا سرطان الثدي لدى النساء السود لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على التفاوتات في الإصابة بسرطان الثدي على مستوى العالم. وضعت لجنة توجيهية متنوعة، بالإضافة إلى لجان فرعية، تتألف من خبراء مؤسسة أبحاث سرطان الثدي المتخصصين في دراسة التفاوتات من المؤسسات الأكاديمية والطبية المشهود لها من جميع أنحاء البلاد أهدافًا أولية حاسمة لتحديد جذور العدالة الصحية والتفاوتات في نتائج سرطان الثدي. ستبني المعلومات الواردة من آلاف المرضى هذا المشروع الحيوي لتوليد البيانات وهي الخطوة الأولى في هذه المبادرة متعددة السنوات.

هذا العام، ستقوم الحملة بما يلي:



دعم أكثر من 60 منظمة في جميع أنحاء العالم تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للمجتمعات المحلية

تكريم الذكرى السنوية العشرين لحملة سرطان الثدي في الصين، بما في ذلك إضاءة No.1 Wai Tan Yuan, Shanghai

معالجة التفاوتات الموجودة عبر مشهد سرطان الثدي بأكمله

تمويل البحوث الطبية والزمالات في جميع أنحاء العالم

تمويل الموارد والخدمات الطبية بما في ذلك الوصول إلى صور الثدي الشعاعية/الفحوصات للفئات الضعيفة ذات الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية

تقديم برامج الدعم والعلاج والإرشاد

استضافة وعقد فعاليات للنهوض بالتثقيف في مجال صحة الثدي مع قادة الرأي والخبراء الرئيسيين وتشجيع أصحاب المصلحة في كل مكان على أن يصبحوا دعاة لصحة الثدي

إصدار دعوة لاتخاذ إجراء على Instagram ‏(@‏esteelaudercompanies) في 1 أكتوبر لإشراك الجماهير وجمع الأموال لمؤسسة أبحاث سرطان الثدي باستخدام هاشتاج #TimeToEndBreastCancer

إشراك العلامات التجارية لشركات Estée Lauder: AERIN Beauty وAveda وBobbi Brown Cosmetics وBumble and Bumble وClinique وDarphin وDr. Jart + وEditions de Parfums Fredéric Malle وEstée Lauder وJo Malone London وKILIAN PARIS وLa Mer وLab Series وOrigins وSmashbox وTOM FORD Beauty وToo Faced – حيث يتبرع كل منها إلى مؤسسة أبحاث سرطان الثدي و/أو المنظمات المحلية التي تركز على السرطان في جميع أنحاء العالم من خلال مبيعات المنتجات أو التبرعات المسطحة (تختلف مشاركة العلامة التجارية حسب السوق) إضاءة المباني والمعالم والأماكن الرئيسية في جميع أنحاء العالم باللون الوردي لزيادة الوعي، بما في ذلك مبنى Empire State، في مدينة نيويورك وبرج إيفل، في باريس؛ وبرج العرب، في الإمارات العربية المتحدة، من بين معالم أخرى



"تلتزم شركات Estée Lauder‏ التزامًا لا يتزعزع بالتأثير الاجتماعي، حيث تأتي حملة سرطان الثدي في طليعة هذه الجهود. قال William P. Lauder الرئيس التنفيذي لشركة Estée Lauder:" أنا فخور بشكل لا يصدق بالتقدم الذي أحرزناه منذ أن بدأت والدتي، Evelyn Lauder، الحملة منذ أكثر من 30 عامًا. لقد اتحد موظفونا ومستهلكونا وشركاؤنا المتحمسون لتعزيز الإمكانيات للمتضررين من هذا المرض. معًا، سنواصل تعزيز التقدم، حتى نحقق رؤية والدتي لعالم خالٍ من سرطان الثدي للجميع".

أصبحت الدعوة للقضاء على سرطان الثدي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لأن سرطان الثدي هو السرطان الأكثر تشخيصًا في جميع أنحاء العالم. طالما أن سرطان الثدي مرض يهدد الحياة، فإن التزام شركات Estée Lauder‏ يظل ثابتًا.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: ELCompanies.com/BreastCancerCampaign و@esteelaudercompanies على Instagram.

حول . The Estée Lauder Companies Inc

شركة .EstéeLauder Companies Inc هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر عالية الجودة، وهي مضيفة للعلامات التجارية الفاخرة والمرموقة على مستوى العالم.تُباع منتجات الشركة فيما يقرب من 150 دولة ومنطقة بأسماء تجارية تشمل: Estée Lauder، وAramis، وClinique، وLab Series، وOrigins، وM·A·C، وLa Mer، وBobbi Brown Cosmetics، وAveda، وJo Malone London، وBumble، وbumble، وDarphin Paris، وTOM FORD، وSmashbox، وAERIN Beauty، وLe Labo، وEditions de Parfums Frédéric Malle، وGLAMGLOW، وKILIAN PARIS، وToo Faced، وDr.Jart+، وعائلة DECIEM من العلامات التجارية, بما في ذلك The Ordinary، وNIOD.

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