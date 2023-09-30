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فرنسا تسجل سبتمبر الأكثر سخونة منذ بدء القياسات في عام 1900

9/30/2023 4:18:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN- شهدت فرنسا شهر أيلول/ سبتمبر الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1900.

ووفقا لقيم أولية، كان شهر أيلول/ سبتمبر هذا العام أكثر حرارة بـ3.6 درجة مقارنة بمتوسط درجات حرارة نفس الشهر خلال الفترة من عام 1991 وحتى 2020، مع متوسط درجات حرارة يبلغ 21.5 درجة مئوية، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية“ميتيو فرانس” يوم الجمعة.

وفي بعض الأماكن، كان الارتفاع بأكثر من 4 درجات من المتوسط المسجل منذ فترة طويلة. وكان أيلول/ سبتمبر حارا في فرنسا هذا العام مثل شهر حزيران/ يونيو.

وفي بداية الشهر، كانت هناك موجة حارة حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة في أجزاء واسعة من البلاد. وفي اليوم الأخير من الشهر، قد ترتفع درجات الحرارة في فرنسا مجددا، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد. وفي النصف الجنوبي من فرنسا، قد ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية.

وفي ألمانيا أيضا، كان شهر أيلول/ سبتمبر، الأكثر حرارة منذ بدء القياسات في عام 1881، حسبما أفادت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية“دي دبليو دي” يوم الجمعة. وبلغ متوسط درجات الحرارة 17.2 درجة مئوية، بزيادة 3.4 درجة، عن قيمة الفترة المرجعية بين عامي 1961 و1990.

(د ب أ)


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