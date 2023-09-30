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سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق.. تحتوي على الزجاج

9/30/2023 4:18:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- قامت شركة "شوكولاتة هوتيل" البريطانية الشهيرة بسحب أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع الزجاج.

وقال المسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية إن منتج "Hotel Chocolat Choose Your Poison" يمكن أن يسبب الضرر إذا استهلك عن غير قصد بسبب احتوائه على قطع من الزجاج.

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