سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق.. تحتوي على الزجاج

سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق.. تحتوي على الزجاج
التاريخ
9/30/2023 4:18:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- قامت شركة "شوكولاتة هوتيل" البريطانية الشهيرة بسحب أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع الزجاج.
وقال المسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية إن منتج "Hotel Chocolat Choose Your Poison" يمكن أن يسبب الضرر إذا استهلك عن غير قصد بسبب احتوائه على قطع من الزجاج.
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