رام الله... إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي، يوم الثلاثاءالموافق 3/10/2023 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:
أجزاء من ضاحية الريحان وتشمل مضخة المجاري، ضاحية الريف والمجاورين، المزرعة القبلية، أبو شخيدم، أجزاء من قرية كوبر
وتشمل: مشروع الإتحاد والمجاورين، اسكان عبد الله بدوان والمجاورين، مسجد الشهداء والمجاورين.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال غسيل وصيانة خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.
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