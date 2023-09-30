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رام الله... إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي

9/30/2023 4:18:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي، يوم الثلاثاءالموافق 3/10/2023 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:

أجزاء من ضاحية الريحان وتشمل مضخة المجاري، ضاحية الريف والمجاورين، المزرعة القبلية، أبو شخيدم، أجزاء من قرية كوبر

وتشمل: مشروع الإتحاد والمجاورين، اسكان عبد الله بدوان والمجاورين، مسجد الشهداء والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال غسيل وصيانة خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.


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