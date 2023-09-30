طريقة بسيطة اتبعها يومياً لخفض مستويات الكوليسترول

MENAFN - Al Wakeel News)وفقًا لمؤسسة القلب الإسبانية، مستوى الكوليسترول الطبيعي ينبغي أن يكون أقل من 200 ملغم/ديسيلتر. وتؤكد المنظمة العالمية للمستهلكين أن ارتفاع الكوليسترول مشكلة تؤثر على العديد من الأشخاص.

لذلك يوجد العديد من الطرق التي ينصح بها الاطباء لخفض الكوليسترول الضار ، منها تناول بعض الاطعمة الغذائية .

في هذا السياق اوضح تقرير نشره موقع يوريكاليرت (eurekalert) وهو صادر عن جمعية القلب الأميركية، إن تناول نحو نصف كوب من الجوز يوميا لمدة عامين يساهم في خفّض مستويات الكوليسترول الضار لدى كبار السن الأصحاء.



ويؤكد المؤلف المشارك في الدراسة إميليو روس، مدير خدمات الصحة الغذائية بمستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا، أن "الدراسات السابقة أظهرت أن المكسرات بشكل عام، والجوز بشكل خاص، تساعد على خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وذلك لأنها تقلل مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك تعدّل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة".

الجزيرة