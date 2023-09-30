كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أجرى جنود كوريون جنوبيون وأمريكيون تدريبات مشتركة ضد الإرهاب بالقرب من الحدود بين الكوريتين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما قال الجيش الكوري اليوم السبت، وسط جهود مشتركة لتعزيز القدرات العملياتية.
وتم تنظيم التدريبات، التي شارك فيها 80 عنصرا من الشرطة العسكرية من فرقة المشاة السادسة بالجيش والجيش الأمريكي الثامن يوم الاثنين الماضي في مركز رودريجز للتدريبات في بوشيون، على بعد 30 كيلومترا جنوب المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
وخلال التدريبات، عمل الجانبان معا لتفتيش وتطهير مباني وإنقاذ رهائن وتحديد مكان إرهابيين والتغلب عليهم، وفقا للجيش.
وقال الجيش إن التدريبات أجريت مع التركيز على تعزيز قدرات القوات في عمليات مكافحة الإرهاب في البيئات الحضرية من خلال التدريب على القتال على مستوى الفريق من مسافة قريبة.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن ضابط بالجيش الكوري الجنوبي وشارك في التدريبات قوله "بناء على المعرفة العملية التي قدمتها وحدة الشرطة العسكرية الأمريكية خلال هذه التدريبات المشتركة، سنتولى القيادة في حماية الأرواح بدون تردد في أي موقف إرهابي".
البيان
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