كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى جنود كوريون جنوبيون وأمريكيون تدريبات مشتركة ضد الإرهاب بالقرب من الحدود بين الكوريتين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما قال الجيش الكوري اليوم السبت، وسط جهود مشتركة لتعزيز القدرات العملياتية.وتم تنظيم التدريبات، التي شارك فيها 80 عنصرا من الشرطة العسكرية من فرقة المشاة السادسة بالجيش والجيش الأمريكي الثامن يوم الاثنين الماضي في مركز رودريجز للتدريبات في بوشيون، على بعد 30 كيلومترا جنوب المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.



وخلال التدريبات، عمل الجانبان معا لتفتيش وتطهير مباني وإنقاذ رهائن وتحديد مكان إرهابيين والتغلب عليهم، وفقا للجيش.



وقال الجيش إن التدريبات أجريت مع التركيز على تعزيز قدرات القوات في عمليات مكافحة الإرهاب في البيئات الحضرية من خلال التدريب على القتال على مستوى الفريق من مسافة قريبة.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن ضابط بالجيش الكوري الجنوبي وشارك في التدريبات قوله "بناء على المعرفة العملية التي قدمتها وحدة الشرطة العسكرية الأمريكية خلال هذه التدريبات المشتركة، سنتولى القيادة في حماية الأرواح بدون تردد في أي موقف إرهابي".

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