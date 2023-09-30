إعلان أسعار المحروقات في الأردن اليوم وتوقعات بالرفع من 1.5 إلى 2.5 قرش

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تجتمع لجنة تسعير المحروقات اليوم، لتحديد أسعار المحروقات محلياً لشهر تشرين أول المقبل، وسط توقعات بأن يطرأ على أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات تتراوح من 1.5 إلى 3%.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 90) 1.5%، وهو ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر، وتوقع ارتفاع سعر ( بنزين اوكتان 95) 1%، وهو ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر.
وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن الارتفاع الاكبر من المتوقع أن يطرأ على الديزل بارتفاع يصل إلى 3%، وهو ما يعادل 2.5 قرش لكل لتر.
وبيّن أن العوامل القوية المؤثرة على أسعار النفط ما تزال تضغط بقوة على الأسعار نتيجة الخفض الطوعي السعودي والروسي وتحسن الطلب الصيني، مما أدى الى ارتفاع الطلب خوفاً من المزيد في تراجع الإمدادات".
يذكر أن الحكومة رفعت للشهر الحالي سعر بيع البنزين (أوكتان 90 ) ليصبح 960 فلساً للتر، بدلا من 920 فلسا للتر، ورفعت سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح 1205 فلسات للتر، بدلا من 1165 فلسا للتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح 800 فلس للتر، بدلا من 715 فلسا للتر .
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز لشهر أيلول الحالي، عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة .
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