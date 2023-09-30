إعلان أسعار المحروقات في الأردن اليوم وتوقعات بالرفع من 1.5 إلى 2.5 قرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجتمع لجنة تسعير المحروقات اليوم، لتحديد أسعار المحروقات محلياً لشهر تشرين أول المقبل، وسط توقعات بأن يطرأ على أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات تتراوح من 1.5 إلى 3%.وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 90) 1.5%، وهو ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر، وتوقع ارتفاع سعر ( بنزين اوكتان 95) 1%، وهو ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر.



وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن الارتفاع الاكبر من المتوقع أن يطرأ على الديزل بارتفاع يصل إلى 3%، وهو ما يعادل 2.5 قرش لكل لتر.



وبيّن أن العوامل القوية المؤثرة على أسعار النفط ما تزال تضغط بقوة على الأسعار نتيجة الخفض الطوعي السعودي والروسي وتحسن الطلب الصيني، مما أدى الى ارتفاع الطلب خوفاً من المزيد في تراجع الإمدادات".

يذكر أن الحكومة رفعت للشهر الحالي سعر بيع البنزين (أوكتان 90 ) ليصبح 960 فلساً للتر، بدلا من 920 فلسا للتر، ورفعت سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح 1205 فلسات للتر، بدلا من 1165 فلسا للتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح 800 فلس للتر، بدلا من 715 فلسا للتر .



كما قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز لشهر أيلول الحالي، عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة .

