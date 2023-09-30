مقتل 6 عمال وحصار 15جراء انهيار منجم في زيمبابوي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - لقي 6 أشخاص مصرعهم، جراء انهيار أرضي في منجم غرب العاصمة الزيمبابوية هراري.
وذكر التلفزيون الرسمي في زيمبابوي أن 6 جثث انتشلت من منجم باي هورس في تشيغوتو مساء أمس الجمعة، غير أن هناك 15 عاملا حاصرهم الانهيار تحت الأرض، وما زالت جهود الإنقاذ جارية.
وأشار إلى أن انهيار أدى إلى محاصرة 34 من عمال المنجم تحت الأرض، فيما تمكن 13 شخصاً من الفرار.
البيان
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