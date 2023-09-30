Saturday, 30 September 2023 11:33 GMT

مقتل 6 عمال وحصار 15جراء انهيار منجم في زيمبابوي

9/30/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي 6 أشخاص مصرعهم، جراء انهيار أرضي في منجم غرب العاصمة الزيمبابوية هراري.
وذكر التلفزيون الرسمي في زيمبابوي أن 6 جثث انتشلت من منجم باي هورس في تشيغوتو مساء أمس الجمعة، غير أن هناك 15 عاملا حاصرهم الانهيار تحت الأرض، وما زالت جهود الإنقاذ جارية.


وأشار إلى أن انهيار أدى إلى محاصرة 34 من عمال المنجم تحت الأرض، فيما تمكن 13 شخصاً من الفرار.

البيان

MENAFN30092023000208011052ID1107168588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث