طبيب باطني : فئة من الخطر عليها تناول اللحوم اكثر من مرتين اسبوعياً !

MENAFN - Al Wakeel News)في الغالب تناول اللحوم الحمراء يعود على الجسم بالعديد من الفوائد، لارتفاع قيمتها الغذائية، ولكن يراعى استهلاكها باعتدال، لأن الإفراط فيها يسبب بعض الأضرار خاصة لمرضى السكري.وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنية والسكر بجامعة هارفارد، إنه يجب على مرضى السكري التقليل من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن بعض الأبحاث الطبية اكدت أن لها أضرار خاصة على مرضى السكري.وأضح حمدي، أن الأبحاث الطبية أثبتت أن للحوم الحمراء ثلاثة أضرار، الأول يكمن في دهنها المشبع والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب، وهذا الدهن خاصة في اللحم الضاني وغيره من اللحوم الدهنية يرفع الكوليسترول الضار، ويخفض الكوليسترول المفيد.



وأكد أستاذ أمراض الباطنية، أن الخطر الثاني للحوم الحمراء على مرضى السكري، يكمن في احتوائها على حديد الهيم heme" iron" الذي يزيد من مقاومة الجسم للإنسولين، وهو مرتبط بمرض السكر من النوع الثاني، مضيفًا: الثالث هو وجود ارتباط وثيق بين زيادة استهلاك اللحوم وفرصة حدوث سرطان القولون.



كم مرة يجب على مرضى السكري تناول اللحوم الحمراء؟

أكد أستاذ طب الباطنية، أنه يجب الإقلال من تناول اللحوم الحمراء، بحيث تكون مرة أو مرتين على الأكثر أسبوعيًا لمرضى السكري.



الكونسلتو الطبي