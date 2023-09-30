Saturday, 30 September 2023 11:33 GMT

طبيب باطني : فئة من الخطر عليها تناول اللحوم اكثر من مرتين اسبوعياً !

9/30/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في الغالب تناول اللحوم الحمراء يعود على الجسم بالعديد من الفوائد، لارتفاع قيمتها الغذائية، ولكن يراعى استهلاكها باعتدال، لأن الإفراط فيها يسبب بعض الأضرار خاصة لمرضى السكري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنية والسكر بجامعة هارفارد، إنه يجب على مرضى السكري التقليل من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن بعض الأبحاث الطبية اكدت أن لها أضرار خاصة على مرضى السكري.
وأضح حمدي، أن الأبحاث الطبية أثبتت أن للحوم الحمراء ثلاثة أضرار، الأول يكمن في دهنها المشبع والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب، وهذا الدهن خاصة في اللحم الضاني وغيره من اللحوم الدهنية يرفع الكوليسترول الضار، ويخفض الكوليسترول المفيد.


وأكد أستاذ أمراض الباطنية، أن الخطر الثاني للحوم الحمراء على مرضى السكري، يكمن في احتوائها على حديد الهيم heme" iron" الذي يزيد من مقاومة الجسم للإنسولين، وهو مرتبط بمرض السكر من النوع الثاني، مضيفًا: الثالث هو وجود ارتباط وثيق بين زيادة استهلاك اللحوم وفرصة حدوث سرطان القولون.


كم مرة يجب على مرضى السكري تناول اللحوم الحمراء؟
أكد أستاذ طب الباطنية، أنه يجب الإقلال من تناول اللحوم الحمراء، بحيث تكون مرة أو مرتين على الأكثر أسبوعيًا لمرضى السكري.

الكونسلتو الطبي


MENAFN30092023000208011052ID1107168587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث