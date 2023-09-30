وسائل إعلام: رومانيا تنشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام، أن رومانيا قامت بنشر قوات إضافية على طول حدودها مع أوكرانيا، بسبب مخاوف من انتقال النزاع في أوكرانيا إلى داخل أراضي الدول الأعضاء في "الناتو".وبحسب وكالة "رويترز"، ظهرت أنظمة دفاع جوي في منطقة القرى الحدودية على نهر الدانوب. كما تم نشر مراكز مراقبة ودوريات عسكرية إضافية.



وأرجعت بوخارست هذه التصرفات إلى " قلق الناتو المتزايد بشأن الوضع في المنطقة". وعلى وجه الخصوص، هناك مخاوف من احتمال انتقال النزاع الأوكراني إلى أراضي الحلف.



وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن سلطات البلاد قررت تعزيز القيود المفروضة على حركة الطيران في منطقة المجال الجوي المتاخمة لأوكرانيا، حيث يحظر تحليق الطائرات والمسيرات.



وفي وقت سابق، ذكرت قناة التلفزيون الرومانية "أنتينا-3"، نقلا عن وزير الدفاع أنجيل تيلفار، أنه تم العثور على حُطَام قد يكون أجزاء من طائرات مسيرة، وأكد تيلفار أن الحطام لا يشكل أي خطر، وطالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بإجراء تحقيق عاجل.



كما أبلغت رومانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعثور على حطام طائرة مسيرة بالقرب من حدود أوكرانيا، وأشار الحلف إلى أنه سيستمر بمراقبة الوضع في اتصال وثيق مع بوخارست.



وأشار الحلف إلى أن "الناتو عزز بشكل كبير وجوده في منطقة البحر الأسود"، وأكد أنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وقال البيان "إننا نظل على اتصال وثيق مع حليفتنا رومانيا".



ومن جانبها، أبلغت قيادة العمليات الأوكرانية "الجنوب" أن معدات المؤسسات الزراعية والصناعية تضررت في المنطقة، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على وسائل التواصل الاجتماعي، أن طائرات روسية مسيرة سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية.



وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الرومانية إن الأسلحة الروسية لم تخلق أبدا "تهديدات عسكرية مباشرة لأراضي رومانيا أو للمياه الإقليمية لرومانيا"، كما نفت سقوط مسيرات روسية داخل البلاد.

RT