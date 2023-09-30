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انخفاض كبير على اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت

9/30/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت 70 قرشاً وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

وبلغ سعر غرام الذهب 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 37.8 للبيع للمواطنين مقابل 36.1 للشراء منهم




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