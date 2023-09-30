99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت قيمة المساعدات المالية التي وافق على تقديمها صندوق النقد الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية 2023، قرابة 99 مليون دولار.



وفي التقرير السنوي للصندوق 2023 أشار إلى أنه زاد الموارد المتاحة من خلال برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) للأردن إلى 75.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 99 مليون دولار أميركي).



وفي نهاية حزيران الماضي، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) والذي أتاح للأردن سحبا فوريا بقيمة 32 مليون دولار.



ووصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن مع إطلاق برنامج (التسهيل الممدد) منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

