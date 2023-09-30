تراجع التضخم الأساسي في أميركا خلال آب الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر آب، إلا أن التضخم الأساسي تراجع، إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4%.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي.
وتم تعديل بيانات شهر تموز بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9% بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8%.
وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1% بعد زيادة 0.2% في الشهر السابق.
ويراقب المركزي الأميركي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2%.
MENAFN30092023000208011052ID1107168581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.