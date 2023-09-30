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تراجع التضخم الأساسي في أميركا خلال آب الماضي

9/30/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر آب، إلا أن التضخم الأساسي تراجع، إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4%.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي.
وتم تعديل بيانات شهر تموز بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9% بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8%.
وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1% بعد زيادة 0.2% في الشهر السابق.


ويراقب المركزي الأميركي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2%.

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