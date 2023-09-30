أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر

أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر
التاريخ
9/30/2023 3:00:09 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم السبت عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
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