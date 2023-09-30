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المغنية البحرينية حنان رضا تعلن إصابتها بمرض خطير

9/30/2023 3:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت المغنية البحرينية حنان رضا عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي المناعي الخطير منذ سنوات.

وقالت حنان رضا في لقائها مع برنامج "عالسيف" على شاشة "atv" الكويتية: "جرى تشخيصي بهذا المرض خلال جائحة كورونا".

وأضافت المغنية البحرينية أن الأطباء شخصوا إصابتها بمرض التصلب المتعدد أو اللويحي، ودعوها لإجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى أنها خضعت لتحليل عينة من النخاع.

وأعربت حنان رضا عن تقديرها لمساندة صديقاتها لها، قائلة: "خلال أيام الإغلاق الكلي بسبب كورونا كنت مقعدة على وجهي بسبب خضوعي لعلاج الكورتيزون، وصديقاتي لم يفارقنني".

وشددت المغنية البحرينية على أن المرض "عزز صبرها وقوّى إيمانها بالله".

والتصلب اللويحي هو مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر في الدماغ والحبل الشوكي.

وتشمل أعراض مرض التصلب اللويحي بحسب "مايو كلينك":

خدَر أو ضعف في من أطراف الجسم

الوخز

أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية بالرقبة

ضعف التوازن

عدم القدرة على المشي

فقدان كلي أو جزئي للإبصار

ازدواج الرؤية

ضبابية الرؤية

الدوار

الإرهاق

التلعثم

اضطرابات مزاجية

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