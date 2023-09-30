المغنية البحرينية حنان رضا تعلن إصابتها بمرض خطير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت المغنية البحرينية حنان رضا عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي المناعي الخطير منذ سنوات.
وقالت حنان رضا في لقائها مع برنامج "عالسيف" على شاشة "atv" الكويتية: "جرى تشخيصي بهذا المرض خلال جائحة كورونا".
وأضافت المغنية البحرينية أن الأطباء شخصوا إصابتها بمرض التصلب المتعدد أو اللويحي، ودعوها لإجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى أنها خضعت لتحليل عينة من النخاع.
وأعربت حنان رضا عن تقديرها لمساندة صديقاتها لها، قائلة: "خلال أيام الإغلاق الكلي بسبب كورونا كنت مقعدة على وجهي بسبب خضوعي لعلاج الكورتيزون، وصديقاتي لم يفارقنني".
وشددت المغنية البحرينية على أن المرض "عزز صبرها وقوّى إيمانها بالله".
والتصلب اللويحي هو مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر في الدماغ والحبل الشوكي.
وتشمل أعراض مرض التصلب اللويحي بحسب "مايو كلينك":
خدَر أو ضعف في من أطراف الجسم
الوخز
أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية بالرقبة
ضعف التوازن
عدم القدرة على المشي
فقدان كلي أو جزئي للإبصار
ازدواج الرؤية
ضبابية الرؤية
الدوار
الإرهاق
التلعثم
اضطرابات مزاجية
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