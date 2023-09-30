صحفية عربية تحذر زيلينسكي: سيبتلعونك

MENAFN - Khaberni) خبرني - كتبت هديل علي في صحيفة "الوطن" السورية، أن الأخطاء التي ارتكبها فلاديمير زيلينسكي خلال النزاع في أوكرانيا حولته إلى شخص فاشل ومكروه من مواطنيه.

وشددت على أن الأوكرانيين لن يغفروا أبدا لرئيس نظام كييف مقتل الآلاف الذين أرسلهم إلى جبهات القتال.

وأضافت: "لن يغفر الأوكرانيون لزيلينسكي أبدا هذا العدد الهائل وغير الضروري من الضحايا، وسيلتهم القوميون المتطرفون زيلينسكي لأنه في رأيهم أهمل مصالح الدولة".

ووصفت زيلينسكي "بالفاشل من العيار الثقيل" الذي خذل أوكرانيا والغرب على حد سواء.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في 4 يونيو الماضي بألوية مدربة في "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي لكن هذا الهجوم لم يحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة على الأرض، وشاهد العالم الآليات العسكرية الغربية المحترقة في ساحات القتال، وهو ما كان له الصدى الواسع في الغرب.

