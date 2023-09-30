الأعلى للسكان: نسبة التقارب بالإنجاب بالأردن مرتفعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى مصاروة الأردنيين إلى تنظيم الإنجاب والمباعدة لـ3 سنوات على الأقل بين الأحمال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الراهنة، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم، إذ أن وجود أكثر من شخص يتلقون تعليمهم الجامعي يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية، ما يثقل كاهل رب الأسرة.

وقال مصاروة في تصريحات متلفزة لفضائية ، رؤيا السبت إن نسبة التقارب في الإنجاب في الأسر الأردنية مرتفعة، معتبرا أن

نسبة

29

في المئة

من مواليد الأردن والذي لم يمضِ على ولادة سابقيهم سنتان "نسبة عالية"، إذ أن عدد المواليد بين عامي 2010 و2022 نحو مليونين و700 ألف مولود، أي بمتوسط سنوي يصل إلى 200 ألف مولود.

وأوضح أن الدراسات العالمية في هذا الخصوص تكشف أهمية التباعد في الإنجاب، حفاظا على صحة الأم والأطفال، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية والتعليم.

وبحسب مصاروة، فإن وزارة الصحة أطلقت مؤخرا حملة وطنية لتنظيم الإنجاب، ولا تزال مستمرة ، مشددا على أهمية تقييمها لقياس مدى تجاوب الفئة المستهدفة.

وبين أن الوزارة توفر 500 مركزا صحيا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالمباعدة في الحمل، عبر الوسائل الحديثة.



