الأعلى للسكان: نسبة التقارب بالإنجاب بالأردن مرتفعة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى مصاروة الأردنيين إلى تنظيم الإنجاب والمباعدة لـ3 سنوات على الأقل بين الأحمال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الراهنة، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم، إذ أن وجود أكثر من شخص يتلقون تعليمهم الجامعي يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية، ما يثقل كاهل رب الأسرة.
وقال مصاروة في تصريحات متلفزة لفضائية ، رؤيا السبت إن نسبة التقارب في الإنجاب في الأسر الأردنية مرتفعة، معتبرا أن
نسبة
29
في المئة
من مواليد الأردن والذي لم يمضِ على ولادة سابقيهم سنتان "نسبة عالية"، إذ أن عدد المواليد بين عامي 2010 و2022 نحو مليونين و700 ألف مولود، أي بمتوسط سنوي يصل إلى 200 ألف مولود.
وأوضح أن الدراسات العالمية في هذا الخصوص تكشف أهمية التباعد في الإنجاب، حفاظا على صحة الأم والأطفال، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية والتعليم.
وبحسب مصاروة، فإن وزارة الصحة أطلقت مؤخرا حملة وطنية لتنظيم الإنجاب، ولا تزال مستمرة ، مشددا على أهمية تقييمها لقياس مدى تجاوب الفئة المستهدفة.
وبين أن الوزارة توفر 500 مركزا صحيا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالمباعدة في الحمل، عبر الوسائل الحديثة.
MENAFN30092023000151011027ID1107168530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.