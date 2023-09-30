بعد التصعيد الأخير.. الولايات المتحدة تدعو صربيا لسحب قواتها من حدود كوسوفو

دعا البيت الأبيض صربيا، أمس، إلى ((سحب)) وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، ((نحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود))، مشيراً إلى أن حشد القوات، بما يشمل نشراً ((غير مسبوق)) لبطاريات المدفعية، هو ((تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية)).

وكانت كوسوفو قد طالبت أول من أمس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطياً كوسوفياً، الأحد الماضي.

فيما قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمام البرلمان ((يجب معاقبة صربيا على ذلك)).

وأضاف أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها ((ستعيد الكرة))، لأن ((الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا))، في إشارة إلى الترسانة الكبيرة التي تقول سلطات كوسوفو إنها ضبطتها في هذه البلدة الواقعة في شمال كوسوفو خلال عملية ضد هذه المجموعة، بعد قتل شرطي من ألبان كوسوفو في كمين.