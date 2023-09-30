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الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حدادا على روح الشهيد رمانة

9/30/2023 2:13:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حدادا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب ارتقاء الشهيد رمانة.

واستشهد رمانة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة الشابين قبل اعتقالهما.

وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب الآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

وكان جيش الاحتلال قد منع طاقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية.


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