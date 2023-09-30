إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- صيب، فجر اليوم السبت، شابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب برصاصة في ساقه اليمنى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.
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