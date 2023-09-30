إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- صيب، فجر اليوم السبت، شابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب برصاصة في ساقه اليمنى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.



