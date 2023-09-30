الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- أصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن شابًا أصيب برصاصة في ساقه اليمنى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط أريحا، وجرى نقله إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزًا عسكريًا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.

فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بعد اقتحام قوات أخرى لقرية جلبون شمال شرق جنين.

وأطلقت تلك القوات قنابل الغاز السام تجاه المنازل ومواطنين أثناء مشاركتهم في عرس، ما أدى لإصابة العديد بالاختناق.

ونصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل القرية، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

واعتقل الشاب محمد أحمد يحي من قرية العرقة، غرب جنين.

فيما اعتقل المحرر إسلام أبو شنب، أثناء مروره على حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.

وشهدت أطراف مخيم طولكرم اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اضطرت للانسحاب بعد كشف تسلل قوة خاصة.

وفي بلدة الشيوخ بالخليل، صادرت قوات الاحتلال مركبتين من البلدة.

كما شهدت مناطق أخرى من نابلس وقلقيلية وغيرها حملة مداهمات، دون الإبلاغ عن اعتقالات.



