الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- أصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وبحسب مصادر محلية، فإن شابًا أصيب برصاصة في ساقه اليمنى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط أريحا، وجرى نقله إلى المستشفى.
واقتحمت قوات الاحتلال أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزًا عسكريًا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.
فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بعد اقتحام قوات أخرى لقرية جلبون شمال شرق جنين.
وأطلقت تلك القوات قنابل الغاز السام تجاه المنازل ومواطنين أثناء مشاركتهم في عرس، ما أدى لإصابة العديد بالاختناق.
ونصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل القرية، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.
واعتقل الشاب محمد أحمد يحي من قرية العرقة، غرب جنين.
فيما اعتقل المحرر إسلام أبو شنب، أثناء مروره على حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.
وشهدت أطراف مخيم طولكرم اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اضطرت للانسحاب بعد كشف تسلل قوة خاصة.
وفي بلدة الشيوخ بالخليل، صادرت قوات الاحتلال مركبتين من البلدة.
كما شهدت مناطق أخرى من نابلس وقلقيلية وغيرها حملة مداهمات، دون الإبلاغ عن اعتقالات.
MENAFN30092023000205011050ID1107168502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.