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الأحـــد... نتنياهو يعقد جلسة أمنية حد لتقييم الأوضاع على مختلف الجبهات

9/30/2023 2:13:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN من المقرر أن يعقد رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل، جلسة تقييم أمنية للأوضاع المتدهورة على مختلف الجبهات.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الجلسة ستبحث الأوضاع الأمنية على جبهة غزة، وجبهات أخرى، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، وتقييم الأوضاع.


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