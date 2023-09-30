الأحـــد... نتنياهو يعقد جلسة أمنية حد لتقييم الأوضاع على مختلف الجبهات

الأحـــد... نتنياهو يعقد جلسة أمنية حد لتقييم الأوضاع على مختلف الجبهات
التاريخ
9/30/2023 2:13:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN من المقرر أن يعقد رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل، جلسة تقييم أمنية للأوضاع المتدهورة على مختلف الجبهات.
وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الجلسة ستبحث الأوضاع الأمنية على جبهة غزة، وجبهات أخرى، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، وتقييم الأوضاع.
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