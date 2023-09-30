إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب، فجر اليوم السبت، شابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا.



وأفادت مصادر، بأن شابا أصيب برصاصة في ساقه اليمنى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط مدينة أريحا، وجرى نقله إلى المستشفى.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.



وفا

