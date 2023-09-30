إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب، فجر اليوم السبت، شابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا.
وأفادت مصادر، بأن شابا أصيب برصاصة في ساقه اليمنى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط مدينة أريحا، وجرى نقله إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.
وفا
MENAFN30092023000208011052ID1107168500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.